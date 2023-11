Google testa la barra di ricerca in basso nella sua app per Android

L’applicazione di Google è conosciuta da tutti come l’app per eccellenza utile per testare cosa significa avere un motore di ricerca diretto per i propri smartphone Android. È già installata praticamente su ogni flagship Android venduto al di fuori della Cina e fa parte della suite di app Google Mobile Services (GMS).

Si tratta di un applicativo molto importante che conferisce all’utente un’esperienza diretta con quello che Google è in realtà, ovvero un mezzo potentissimo per ricercare qualsiasi cosa.

L’app offre di default anche un widget sulla schermata iniziale. Ora tutto questo potrebbe diventare ancora più semplice da utilizzare in seguito ad alcuni aggiornamenti che l’azienda si sta preparando ad implementare.

Google vuole spostare la barra di ricerca della sua app in basso

Alcuni utenti hanno notato che Google avrebbe spostato la posizione della barra di ricerca con l’arrivo della nuova versione 14.48.26.29 dell’app. La barra ora si trova in basso anziché in alto; una scelta che potrebbe avere molto senso.

Lo spostamento della barra di ricerca in basso è un cambiamento molto più importante di quanto in molti possano credere a primo impatto. Tenendo la barra sul lato inferiore, questa sarà molto più semplicemente raggiungibile su ogni smartphone.

Inoltre si tratta di una semplice ammissione riguardo al fatto che proprio i dispositivi mobili sono ormai diventati troppo grandi per avere una barra nella parte superiore. Spostare la barra in basso dunque consentirebbe agli utenti di raggiungerla in maniera molto più agevole, avendo così un’esperienza migliore.

In realtà anche Chrome su iOS continua ad avere una barra di ricerca URL in basso, mentre Chrome su Android non ha ancora ceduto a tale novità. Si spera dunque che questo cambiamento, ormai imminente, arrivi presto anche per Chrome. L’aggiornamento dovrebbe arrivare a breve per molti altri utenti oltre quelli che stanno utilizzando la versione beta.