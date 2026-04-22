Google svela TPU di ottava generazione per l'era degli agenti AI

L’evoluzione dell’hardware per l’intelligenza artificiale non segue più solo la logica dell’aumento di potenza bruta: si orienta verso architetture capaci di sostenere modelli complessi, distribuiti e sempre più autonomi. Google ha costruito nel tempo una linea di acceleratori dedicati al machine learning, le Tensor Processing Unit (TPU), con l’obiettivo di superare i limiti delle GPU general purpose. L’ottava generazione di TPU Google guarda all’alba dei sistemi agentici, dove i modelli non si limitano a rispondere ma orchestrano azioni, pianificano e interagiscono con ambienti esterni.

Le prime TPU, introdotte intorno al 2016, nascevano per accelerare operazioni di inferenza su reti neurali relativamente semplici. Con le TPU v3 e v4 si è arrivati a supportare l’addestramento su larga scala, introducendo interconnessioni ad alta velocità e topologie di rete sempre più sofisticate.

I dati pubblici mostrano una crescita esponenziale: cluster con migliaia di chip interconnessi, larghezza di banda interna che supera i centinaia di Tbps e memoria HBM sempre più abbondante.

TPU Google di ottava generazione: architettura orientata ai modelli agentici

Il punto centrale della nuova generazione di TPU (TPU 8t e TPU 8i) riguarda il supporto a workload che non sono più lineari. I sistemi agentici combinano più modelli, strumenti esterni e cicli di feedback continui: un modello genera una risposta, la valida, richiama API, aggiorna lo stato e prosegue. Questo schema richiede latenza prevedibile, scheduling dinamico e una gestione efficiente della memoria condivisa.

Le TPU di ottava generazione introducono miglioramenti su diversi aspetti: una comunicazione più veloce tra i chip, una maggiore capacità di trasferire dati tra memoria e processore (banda di memoria) e ottimizzazioni mirate per calcoli complessi come quelli dei meccanismi di attention, usati nei modelli di intelligenza artificiale per concentrarsi sulle informazioni più rilevanti, e delle architetture mixture-of-experts, che suddividono il lavoro tra più modelli specializzati per aumentare efficienza e prestazioni.

Google ha lavorato in parallelo sullo stack software, in particolare su XLA e sui runtime distribuiti, per permettere una compilazione più aggressiva dei grafi computazionali. Il risultato è una riduzione dei colli di bottiglia legati alla sincronizzazione tra nodi.

Uno degli aspetti meno evidenti, ma più rilevanti, riguarda la rete interna tra TPU. Le versioni precedenti avevano già introdotto topologie a tori 2D e 3D; ora si osserva un’evoluzione verso configurazioni che minimizzano la latenza tra nodi anche in cluster estremamente estesi.

Efficienza energetica e densità computazionale

La questione energetica pesa sempre di più. Addestrare modelli di grandi dimensioni comporta consumi elevati e costi operativi importanti. Google ha dichiarato miglioramenti rilevanti nel rapporto performance per watt, ottenuti attraverso ottimizzazioni a livello di design dei circuiti e gestione termica.

Le TPU di nuova generazione cercano di concentrare più capacità nello stesso spazio fisico, riducendo al contempo il consumo per operazione. Ciò incide direttamente sul costo per token generato, una metrica sempre più usata per valutare l’efficienza dei modelli generativi.

Integrazione con Google Cloud e workload reali

Google ha già integrato le nuove TPU di ottava generazione all’interno della propria piattaforma cloud, rendendole accessibili tramite servizi gestiti. In particolare, ambienti come Vertex AI permettono di orchestrare attività di addestramento e inferenza su larga scala senza gestire direttamente l’hardware.

In pratica, uno sviluppatore può distribuire un modello su migliaia di core TPU senza intervenire sulla configurazione di rete o sul bilanciamento del carico: il sistema si occupa di gestire provisioning, scalabilità e fault tolerance. Si abbassa così la barriera d’ingresso, a fronte di un minore controllo diretto sulle ottimizzazioni di basso livello.

Un elemento rilevante è la possibilità di utilizzare insieme modelli proprietari e open source. Le TPU Google funzionano al meglio con framework come JAX e TensorFlow (strumenti software per sviluppare e addestrare modelli di intelligenza artificiale), ma negli ultimi anni è migliorata anche la compatibilità con PyTorch grazie a livelli intermedi che permettono di adattare il codice. Tale integrazione non appare ancora completamente ottimizzata e in alcune situazioni le prestazioni risultano inferiori rispetto all’utilizzo diretto dei framework nativi, tuttavia l’evoluzione è evidente.

TPU 8t: training a scala estrema

TPU 8t nasce per ridurre i tempi di addestramento dei modelli più grandi. L’aspetto più rilevante è la dimensione dell’infrastruttura: un singolo superpod può includere fino a 9.600 chip, collegati tra loro e supportati da circa due petabyte di memoria condivisa ad alta banda, cioè una quantità enorme di memoria che consente trasferimenti di dati molto rapidi tra i componenti. Il sistema raggiunge fino a 121 ExaFLOPS, un valore che lo colloca tra le infrastrutture più potenti mai progettate per il machine learning.

Il miglioramento rispetto alla generazione precedente non si limita alla potenza grezza. Google dichiara un incremento vicino a 3x nel compute per pod, accompagnato da un raddoppio della banda di interconnessione tra chip. Questo aspetto pesa più del numero di FLOPS: la velocità con cui i dati si muovono tra nodi determina l’efficienza reale del training distribuito.

Interessante anche il lavoro sullo storage: accesso fino a 10 volte più rapido e integrazione con TPUDirect, che consente di caricare i dati direttamente nella memoria delle TPU senza passaggi intermedi.

TPU 8i: inferenza e ragionamento continuo

TPU 8i affronta un problema diverso: l’inferenza nei sistemi agentici: la criticità non è solo calcolare velocemente, ma rispondere in tempi stretti mentre più agenti collaborano e si scambiano informazioni.

Ogni chip integra 288 GB di memoria a larga banda e 384 MB di SRAM on-chip, circa tre volte rispetto alla generazione precedente. L’obiettivo è mantenere il working set direttamente sul chip, evitando accessi lenti alla memoria esterna.

Un elemento tecnico interessante è il Collectives Acceleration Engine, un’unità dedicata che gestisce operazioni globali riducendo la latenza fino a 5 volte.

Uno sguardo al futuro dell’AI

Le TPU Google di ottava generazione segnano una direzione precisa: supportare sistemi AI che agiscono, non solo che rispondono. L’infrastruttura si adatta a modelli più complessi, distribuiti e dinamici: non si tratta solo di accelerare, ma di rendere possibile una nuova classe di applicazioni.

La sfida si sposta dal singolo modello alla collaborazione tra modelli: Google prova a giocare d’anticipo, integrando silicio e software in modo sempre più stretto. Resta da vedere quanto questo approccio riuscirà a competere con alternative basate su GPU e architetture ibride.