Google Translate: in arrivo nuova funzionalità basata sull'AI

Google Translate si sta preparando a un aggiornamento basato sull’Intelligenza Artificiale che potrebbe rivoluzionare il suo utilizzo.

Attraverso una tecnica nota come teardown APK della relativa applicazione, gli esperti di Android Authority hanno potuto individuare e testare la funzionalità Ask a follow-up. Di fatto, si tratta di una soluzione per approfondire le traduzioni, chiedendo approfondimenti sul testo analizzato a Google Translate.

Alla prova pratica, inserendo un contenuto testuale nell’app, sarà disponibile un nuovo pulsante per richiedere il follow-up. Premendo sullo stesso, appariranno diverse opzioni basate sull’AI che, agendo in diversi modi, renderanno l’esperienza con la traduzione ancora più soddisfacente.

L’AI permette di offrire contesti per il testo esaminato, con l’AI che elabora tale input per tradurre in modo ancora più accurato il testo. Non solo: risulta possibile anche agire su tono e stile, con ulteriori opzioni nell’ambito di semplificazione del testo, della richiesta di traduzioni alternative e non solo.

Ask a follow-up sfrutta l’AI per rendere Google Translate ancora più utile

Ask a follow-up va ancora oltre, agendo anche sull’audio oltre a fornire la possibilità di fornire feedback sulla qualità della traduzione. Ciò lascia intuire come, in futuro, queste funzioni di Google Translate potrebbero essere ulteriormente affinate.

Gli esperti hanno attivato questa funzionalità nella versione 9.3.78.731229477.7 dell’app Google. Ask a follow-up non è dunque ancora disponibile agli utenti e, al momento attuale, non è dato sapere quando questa sarà disponibile per tutti gli utenti. Di certo, con l’avanzato stato di sviluppo, la sua presentazione ufficiale sembra ormai solo una questione di tempo.

Google Translate è uno dei servizi più apprezzati dalla compagnia di Mountain View. Proprio per questo, non sono rari gli aggiornamenti che lo riguardano. La scorsa estate, per esempio, sono state aggiunte ben 110 lingue al suo già enorme database.