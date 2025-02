Google trema: ChatGPT Search ora è accessibile anche senza un account

Nella giornata di ieri OpenAI, attraverso X, ha comunicato come ChatGPT Search è ora disponibile per tutti, senza bisogno di un account.

Il nuovo strumento di ricerca online, di fatto, diventa a tutti gli effetti un concorrente di Google. Per accedere al servizio, di fatto, è ora sufficiente visitare il sito di ChatGPT per effettuare una ricerca sul Web.

ChatGPT Search è stato lanciato a ottobre, consentendo agli utenti di effettuare ricerche online all’interno dell’interfaccia di ChatGPT ottenendo informazioni aggiornate e con tanto di citazione delle fonti. I vantaggi rispetto a un search engine tradizionale sono due: le query di ricerca più conversazionali e una pagina di risultati personalizzata, ben lontana dalle “fredde” SERP proposte da Google e simili.

ChatGPT Search aperto a tutti, la posizione predominante di Google nelle ricerche online a rischio?

Allo stato attuale, è possibile consultare ChatGPT Search, inserendo una frase frammentata o non formulata in modo perfetto, con l’IA che riesce comunque comprendere il significato della query sfruttando le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale. Il tutto portando a un risultato apprezzabile dall’utente. Le pagine generate dallo strumento presentano note a piè di pagina che, con un clic, permettono all’utente di verificare la fonte originale.

Come appare logico, i siti che bloccano il web crawler di OpenAI non appariranno nei risultati di ricerca, quindi non è detto che la ricerca sia efficace così come avviene con i motori di ricerca più tradizionali.

Di fatto, l’accesso a ChatGPT Search senza account permette l’utilizzo dello strumento a una più vasta platea di utenti. Ciò è, senza ombra di dubbio, una grande minaccia per la posizione predominante del già citato colosso di Mountain View, che comunque ha ancora un asso nella manica da non sottovalutare come AI Overviews.