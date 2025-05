Google ha introdotto una nuova funzione che rende più semplice e immediato fornire recensioni direttamente dal televisore. Di fatto, gli utenti di Google TV ora possono valutare e recensire le applicazioni senza dover utilizzare dispositivi esterni come smartphone o tablet.

Questa innovazione, resa possibile grazie all’estensione delle API per le recensioni di Google, consente agli sviluppatori di integrare pop-up interattivi che invitano gli utenti a condividere feedback direttamente dal televisore. Con questa nuova funzione, gli utenti non solo possono leggere le valutazioni medie e i commenti di altri utenti, ma anche lasciare il proprio contributo direttamente dallo store integrato nella TV.

Per coloro che trovano scomodo utilizzare il telecomando o la tastiera su schermo, Google ha previsto opzioni alternative. Ad esempio, è possibile ricevere una notifica sul proprio dispositivo mobile per completare la recensione successivamente tramite un’interfaccia più comoda. Inoltre, l’opzione “Valuta su un altro dispositivo” permette di gestire l’intero processo su smartphone o tablet, offrendo una flessibilità maggiore.

Recensioni e valutazioni da TV? Non tutti potrebbero essere contenti

Tuttavia, l’introduzione di pop-up per richiedere valutazioni in-app potrebbe non essere accolta positivamente da tutti. Durante la visione di contenuti, tali interruzioni potrebbero risultare fastidiose, specialmente per chi preferisce un’esperienza di visione più fluida possibile. Nonostante ciò, il feedback degli utenti rappresenta una risorsa preziosa per gli sviluppatori, fornendo indicazioni utili per migliorare la qualità delle applicazioni.

La sfida principale per Google sarà implementare questa funzionalità in modo discreto e non invasivo, rispettando i momenti di utilizzo degli utenti. L’obiettivo è bilanciare l’utilità della funzione con la necessità di mantenere un’esperienza di visione piacevole e priva di distrazioni.

Un altro aspetto interessante è la possibilità per gli sviluppatori di sfruttare le API per le recensioni al fine di personalizzare l’esperienza di valutazione. Questo potrebbe incentivare un maggior coinvolgimento degli utenti, migliorando la qualità delle recensioni e, di conseguenza, delle applicazioni stesse. La flessibilità offerta dalla possibilità di recensire sia dalla TV che dai dispositivi mobili rappresenta un ulteriore vantaggio, ampliando le opportunità di interazione.