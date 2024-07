Google TV Streamer: un leak svela l'erede del Chromecast

Il Chromecast con Google TV è una delle soluzioni più gettonate per rendere smart qualsiasi televisore (oppure per aggiornare quelli con qualche anno in più sulle spalle e non più fluidi nelle operazioni come un tempo). Da aprile si parla con maggiore insistenza del modello di nuova generazione, e – grazie ad un nuovo leak – possiamo dare una prima occhiata al suo design.

Altro dongle da agganciare dietro il televisore tramite una porta HDMI? No, almeno stando alle ultime voci di corridoio e a nuove immagini stampa diffuse da 9to5google. Il prossimo dispositivo di Big G per lo streaming e la gestione dei dispositivi smart installati in casa sarà molto più simile ad un decoder e potrebbe chiamarsi “Google TV Streamer“.

Dall’immagine qui sopra riportata appare evidente fin da subito il drastico cambiamento del look. Il nuovo dispositivo del colosso di Mountain View occuperà molto più spazio: sembra quasi uno di quei tappetini per la ricarica wireless di due dispositivi in contemporanea.

Anche il telecomando risulta aggiornato, con il bilanciare del volume spostato sulla parte anteriore (quindi non sarà più sul lato destro) e un pulsante che ora presenta una più semplice icona di un microfono rispetto al logo di Google Assistant. Dovrebbe esserci anche un pulsante personalizzabile, da assegnare ad una specifica azione in base alle preferenze dell’utente.

È probabile che il Google TV Streaming venga presentato all’evento hardware del 13 agosto, quindi insieme ai già “svelati” Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. L’appuntamento del prossimo mese potrebbe dunque rivelarsi particolarmente ricco di novità, perché tra i protagonisti dovrebbero esserci anche il Pixel Watch 3 e 3 XL.

Visto come si presenta esteticamente, è possibile che il nuovo dispositivo di Google sia più potente e “ambizioso” rispetto al solito, e in grado anche di competere con la Apple TV 4K. Ma quanto costerà? Intorno ai 100 dollari? Lo si scoprirà a breve.