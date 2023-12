Google, un widget Android per monitorare i risultati sportivi live

Ad oggi tutti gli appassionati di sport utilizzano il loro smartphone per seguire i punteggi delle squadre di calcio o di qualsiasi altra disciplina. Mediante le varie applicazioni e piattaforme tutto ciò è possibile, collegandosi al web o scegliendo l’app giusta dallo store. A seconda della situazione si potrebbe dunque essere in grado di visualizzare tutto ciò che occorre, anche in maniera rapida.

In tal caso però c’è da ravvisare che un widget potrebbe tornare molto utile, soprattutto per dare un’occhiata al volo al display senza dover per forza aprire un’applicazione. A quanto pare è Google a voler dare una mano agli utenti appassionati di sport, aggiornando il sistema operativo Android.

L’azienda americana starebbe pensando infatti ad un nuovo widget dedicato allo sport, in grado di mostrare sul blocco schermo o sulla home i risultati.

Google pensa agli amanti dello sport, sta arrivando un widget per controllare i risultati

Durante gli ultimi giorni sarebbe stato scoperto un nuovo codice che indicherebbe proprio un widget dedicato allo sport. All’interno dell’ultima versione beta dell’applicazione Google, sarebbe comparsa una stringa che mostrerebbe la volontà del colosso di procedere verso tale strada.

Le indicazioni portano a pensare che potrebbe essere una novità pronta al debutto imminente. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, la fisionomia è già ben delineata: ci sono infatti più colonne che mostrano i risultati delle squadre che si sceglie di seguire. Ovviamente toccando quel determinato match su widget, si potrà andare alla relativa scheda con tutti i dati e le statistiche.

Chiaramente questo collegamento sullo schermo potrà essere ridimensionato a proprio piacimento in modo da adattarlo all’ecosistema di app. Nonostante lo sport non sia mai stato una priorità assoluta per Google, l’azienda non si è tirata indietro dal pensare ad una soluzione del genere.

Dovrebbero mancare diverse settimane al lancio ufficiale ma, stando a quanto trapelato, siamo ormai a buon punto. Il widget che desideravate sta per arrivare.