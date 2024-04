Google Vids: il nuovo strumento IA per trasformare testo in video

Senza squilli di trombe o dichiarazioni altisonanti, Google ha presentato un nuovo e interessante strumento per generare video attraverso input testuali.

Stiamo parlando di Google Vids, nuova app disponibile per gli utenti Google Workspace basata su Gemini.

Lo strumento in questione è attualmente in fase di test, con alcuni utenti di Google Workspace Labs che stanno mettendo alla prova lo strumento. Da quanto trapelato, in futuro Google Vids dovrebbe ampliare i propri test con una fase di beta pubblica.

L’app offre alcune funzionalità base legate all’IA, già viste nell’ecosistema Google. A differenza del passato, però, tale piattaforma permette di creare delle vere e proprie storyboard, utilizzando diversi contenuti multimediali esterni o creati dall’IA, siano essi immagini, clip video o audio.

Il risultato di tutto ciò è la possibilità di assemblare video completi in un tempo molto breve.

Google Vids sembra proporre un’interfaccia simile a Google Presentazioni

Al momento, secondo quanto riferito dal sito TheVerge, non esiste un’integrazione con YouTube e i video creati possono avere una durata massima di tre minuti. In futuro, però, è probabile che gli sviluppatori di Google agiranno per rimediare a questi limiti.

Google Vids offre anche una funzione di voiceover, che permette di generare script attraverso l’IA con poche e semplici mosse. Da quello che è trapelato finora, lo strumento si presenta con un’interfaccia molto simile a Presentazioni Google, dunque alquanto semplice da padroneggiare anche per gli utenti meno esperti.

L’app propone anche diverse opzioni in ottica collaborativa, il che rende l’utilizzo ideale in ambienti con più colleghi a lavoro sullo stesso progetto.

Per rendere meglio l’idea del feeling offerto da Google Vids, chi ha potuto provare con mano il servizio lo descrive simile a Clipchamp di Microsoft. Stiamo parlando di un editor video gratuito, che propone uno strumento di editor video IA per realizzare brevi filmati con una sorta di collage di contenuti multimediali.