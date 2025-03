Google Vids: ora disponibili 7 personalità AI per narrazione delle presentazioni

Google Vids ha compiuto un vero e proprio salto di qualità con l’ampliamento di strumenti legati alla narrazione delle presentazioni.

Nello specifico, si parla di ben sette nuove personalità di narrazione AI. Le stesse, molto diverse tra loro, dovrebbero risultare utili per rendere i filmati di presentazione più espressivi e coinvolgenti. Google Vids è stato rilasciato per gli utenti Workspace lo scorso anno ed è una piattaforma pensata per facilitare la creazione di filmati, dimostrandosi uno strumento valido anche per chi non è un video editor professionista.

In teoria, questo strumento dovrebbe semplificare la creazione di filmati, rendendo questa procedura simile alla scrittura di un documento o alla creazione di una presentazione.

Nonostante ciò, le scelte limitate per quanto concerne la narrazione erano un limite evidente che, grazie all’intervento degli sviluppatori di Google, è stato finalmente colmato.

Come scegliere una personalità AI per narrazione delle presentazioni su Google Vids

Scegliere una voce è semplice. Basta fare clic sul pulsante Voiceover in basso a destra dell’editor di Google Vids, per aprire un un menu con le nuove opzioni vocali. Queste risultano essere:

Narratore (la voce predefinita): un tono fluido e neutro;

Educatore: un tono più amichevole e alto;

Insegnante: un tono chiaro e basso.

Persuasore: un tono coinvolgente e profondo;

Explainer: un tono basso e vivace;

Coach: un tono energico e acuto;

Motivatore: un tono medio e vivace.

Google afferma che queste voci regoleranno dinamicamente tono e intonazione per adattarsi all’intento dello script, sia scritto manualmente che generato da Gemini. Secondo la compagnia, queste voci si presentano come naturali ed espressive, rendendo Google Vids uno strumento ancora più efficace, anche in contesti professionali come marketing e business.