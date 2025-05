Google Voice introduce chiamate a tre e interfaccia migliorata

Google Voice si rinnova introducendo nuove funzionalità e un design completamente rivisitato che punta a migliorare l’esperienza degli utenti.

Dopo anni di relativa stasi, il servizio di comunicazione di Google si arricchisce di strumenti tanto attesi, come le chiamate a tre, e un’interfaccia utente più moderna e intuitiva. L’update, attualmente in fase di distribuzione, introduce la possibilità di effettuare conferenze telefoniche a tre partecipanti grazie a due nuovi comandi “Add” e “Merge”.

Il primo di questi consente di aggiungere un nuovo contatto durante una chiamata in corso, mentre “Merge” permette di unire due conversazioni separate in un’unica conferenza. Questa funzione rappresenta un notevole passo avanti per gli utenti che necessitano di maggiore flessibilità in ambito lavorativo.

Un altro aspetto centrale di questo aggiornamento è il restyling dell’interfaccia utente. L’esperienza durante le chiamate è stata completamente ridisegnata, prendendo ispirazione da Google Meet. Ora i controlli principali sono immediatamente accessibili, con un layout uniforme che garantisce coerenza su tutte le piattaforme supportate, inclusi computer, dispositivi Android, iPhone e iPad.

Le novità di Google Voice non sono per tutti gli utenti

È importante sottolineare che la funzione di chiamate a tre non sarà disponibile per tutti gli utenti. Questa caratteristica sarà infatti riservata agli abbonati a piani specifici di Google Workspace, come Voice Starter, Voice Standard e Voice Premier. Ciò significa che gli utenti privati o non abbonati a questi piani non potranno accedere a questa funzionalità, ma potranno comunque beneficiare delle migliorie introdotte.

Nonostante il mercato delle comunicazioni digitali sia altamente competitivo e popolato da numerosi servizi simili, Google Voice continua a mantenere una sua rilevanza grazie a caratteristiche distintive che lo rendono un’opzione interessante in determinate contesti. Tra queste, spiccano l’inoltro delle chiamate e la segreteria telefonica gratuita, che rappresentano i principali punti di forza del servizio. Quest’ultimo aggiornamento dimostra che, sebbene gli interventi di miglioramento siano stati sporadici nel tempo, Google è ancora impegnata a investire nel servizio per mantenerlo competitivo.