Google Wallet lancia le notifiche di prossimità: cosa sono

L’evoluzione dei pagamenti digitali e dei servizi di gestione dei titoli di viaggio e fedeltà ha portato le app di mobile wallet a superare la semplice funzione di sostituti del portafoglio fisico.

Google Wallet, in particolare, sta compiendo un salto di qualità, trasformandosi da strumento passivo a assistente realmente proattivo.

In seguito all’annuncio ufficiale avvenuto all’I/O di maggio, una nuova funzionalità sta gradualmente raggiungendo gli utenti, promettendo di rendere l’esperienza d’uso non solo più fluida e intelligente, ma anche straordinariamente intuitiva.

Questa novità, pensata per ridurre al minimo la “frizione” — ovvero i passaggi necessari per accedere a ciò che serve, nel momento esatto in cui è necessario — riguarda la gestione dei pass salvati all’interno dell’applicazione.

Notifiche di prossimità su Wallet

La funzione si chiama “Nearby Passes” e si concretizza in avvisi intelligenti che compaiono automaticamente quando l’utente si trova in prossimità di un luogo rilevante collegato a uno dei suoi pass salvati nell’app.

In termini più ampi, la funzione è stata specificamente “progettata per fornire informazioni tempestive e pertinenti avvisando gli utenti sui pass pertinenti” quando si avvicinano a una posizione designata.

Queste notifiche trasformano Google Wallet in uno strumento capace di anticipare le esigenze dell’utente.

Per esempio, Google Wallet può consentire di accedere alla carta d’imbarco per un volo con un semplice tocco non appena si arriva in aeroporto, o di recuperare rapidamente una carta fedeltà quando ci si trova nel punto vendita associato.

La funzionalità si applica a diverse tipologie di pass, inclusi biglietti per eventi, carte fedeltà, offerte e carte d’imbarco.

Quando l’utente si trova nei pressi della posizione correlata, Google Wallet invia un avviso che permette di aprire rapidamente la schermata dedicata, facilitando così la scansione o l’utilizzo immediato del pass.

Questo meccanismo permette di evitare di dover cercare manualmente il pass all’interno della schermata principale dell’applicazione.

Recentemente, sono stati osservati avvisi specifici come “Check in to your flight” (Esegui il check-in per il tuo volo), in cui Wallet presumibilmente attinge ai dettagli di conferma presenti in Gmail.

Notifiche di prossimità: chi può usarle

La funzione “Nearby Passes” sta è in fase di rilascio. In questi giorni, diversi utenti, almeno negli USA, hanno già ricevuto avvisi relativi alla nuova funzione, come segnalato dal portale 9to5Google.

L’utilizzo di questa assistenza proattiva non è automatico e richiede una specifica autorizzazione. Per attivare le notifiche di prossimità, l’utente deve concedere a Google Wallet l’autorizzazione ad accedere sempre alla propria posizione.