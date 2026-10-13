Googlebook apre a Linux: il nuovo terminale punta su sviluppo e AI

Google amplia le possibilità di Googlebook con un terminale Linux pensato per rendere i portatili della piattaforma più adatti allo sviluppo software e alla sperimentazione con strumenti avanzati.

La novità, presentata sul blog ufficiale Android Developers, introduce un ambiente dedicato che consente di lavorare con linguaggi di programmazione, strumenti da riga di comando e flussi di lavoro assistiti dall’Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo è avvicinare l’esperienza di utilizzo di questi dispositivi alle esigenze di programmatori e utenti tecnicamente esperti, senza rinunciare all’integrazione con il sistema principale. La funzionalità è attualmente in anteprima e rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell’ecosistema Googlebook, soprattutto per chi desidera sperimentare nuove modalità di sviluppo direttamente sul proprio computer.

Come funziona il terminale Linux su Googlebook

Il nuovo terminale esegue un ambiente Debian Linux all’interno di una macchina virtuale isolata.

Questa architettura permette di utilizzare strumenti normalmente associati agli ambienti di sviluppo Linux, mantenendo una separazione tra le attività eseguite nella macchina virtuale e il sistema operativo principale. Tra le risorse disponibili figurano Git, SSH e il gestore di pacchetti apt, insieme ai linguaggi Python, Node.js, Ruby, Go e Rust.

Il supporto a questi strumenti amplia le possibilità di utilizzo del dispositivo, dalla scrittura di script alla realizzazione di applicazioni web, fino alla gestione di repository e all’automazione di operazioni ripetitive.

Un elemento rilevante riguarda il controllo degli accessi. Le cartelle del sistema principale non vengono condivise automaticamente con l’ambiente Linux, ma richiedono un’autorizzazione esplicita. Anche gli strumenti basati su agenti AI possono ottenere privilegi amministrativi all’interno della macchina virtuale senza ricevere, per questo solo motivo, accesso illimitato ai dati del computer.

Google mette inoltre a disposizione un’opzione per ripristinare l’ambiente virtuale, utile quando gli esperimenti modificano configurazioni o producono risultati indesiderati.

L’integrazione coinvolge anche la gestione dei file: quelli disponibili nell’ambiente Linux possono essere consultati attraverso l’app File di Googlebook. Il sistema supporta inoltre l’inoltro automatico delle porte localhost, una funzione utile per verificare applicazioni web in esecuzione durante lo sviluppo. La memoria assegnata alla macchina virtuale può essere regolata dall’utente in base alle necessità operative.

Le prossime novità e le prospettive per gli sviluppatori

Google sta lavorando a un ampliamento delle capacità del terminale, con l’intento di trasformare l’ambiente in uno strumento più completo per progetti complessi.

Tra gli sviluppi previsti compare il supporto alle applicazioni grafiche Linux, che potranno essere avviate direttamente dal launcher, rendendo meno necessario interagire esclusivamente attraverso comandi testuali.

La roadmap comprende anche il passaggio USB verso la macchina virtuale e il supporto ad Android Debug Bridge tramite collegamento USB. Queste funzioni potranno agevolare il collegamento dei dispositivi fisici e le attività di debugging, affiancando le possibilità già offerte dalla connettività di rete e dal debugging wireless.

Un’altra area di sviluppo riguarda la gestione dinamica delle risorse. L’allocazione di memoria e spazio di archiviazione dovrebbe adattarsi meglio alle necessità dei singoli progetti, mentre l’accelerazione hardware tramite GPU e NPU è destinata a favorire i carichi di lavoro locali più impegnativi. È previsto anche un funzionamento della macchina virtuale indipendente dalla finestra del terminale, così da agevolare le operazioni prolungate.