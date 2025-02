GPT-4.5, evoluzione dell'AI attraverso l'apprendimento non supervisionato

OpenAI pone un’altra importante pietra miliare presentando il suo modello generativo più aggiornato ed evoluto in assoluto. Si tratta di GPT-4.5, un prodotto che segna un significativo passo avanti nell’addestramento e nella scalabilità dei modelli di intelligenza artificiale. Rispetto ai suoi predecessori, GPT-4.5 si distingue per una maggiore capacità di riconoscere schemi, stabilire connessioni e generare intuizioni creative senza dipendere dal ragionamento strutturato.

Cos’è e cosa rende speciale GPT-4.5

L’addestramento dei modelli AI si basa su due paradigmi principali: il ragionamento strutturato e l’apprendimento non supervisionato. Il primo permette ai modelli di sviluppare capacità di deduzione e risoluzione di problemi complessi attraverso una sequenza logica di pensiero, mentre il secondo consente di ampliare la conoscenza e migliorare l’intuizione del modello senza una guida diretta.

GPT-4.5 esalta proprio l’approccio basato sull’apprendimento non supervisionato. Sfruttando enormi quantità di dati e una potenza di calcolo senza precedenti per affinare la sua comprensione del mondo, il modello ha potuto migliorare l’accuratezza nel riconoscimento delle informazioni riducendo al contempo il fenomeno delle allucinazioni, ovvero la generazione di contenuti errati o fuorvianti. Per raggiungere e superare l’ambizioso traguardo, GPT-4.5 ha svolto una fase di addestramento su supercomputer Microsoft Azure AI.

Maggiore accuratezza e riduzione delle allucinazioni

Uno dei miglioramenti chiave di GPT-4.5 è la sua capacità di fornire risposte più affidabili e precise. Test condotti su SimpleQA, un benchmark che misura quanto le risposte sono aderenti ai fatti, mostrano che GPT-4.5 supera GPT-4o e altri modelli OpenAI in termini di accuratezza e riduzione delle allucinazioni.

Il livello di maturazione a cui è pervenuto GPT-4.5, rendono il modello particolarmente adatto a compiti che richiedono informazioni precise, come la ricerca scientifica, la scrittura professionale e la programmazione avanzata.

Interazione più naturale e maggiore intelligenza emotiva

GPT-4.5 non è solo più intelligente, ma anche più empatico e collaborativo. La capacità di comprendere efficacemente il contesto e rispondere in modo appropriato, rende il nuovo modello AI di OpenAI un assistente ideale per attività che richiedono sensibilità e intuizione.

L’ampia gamma di miglioramenti apportati a GPT-4.5 apre la strada a molteplici applicazioni:

Scrittura e creatività : grazie alla maggiore capacità di comprendere il linguaggio naturale e interpretare il contesto, GPT-4.5 è un alleato ideale per scrittori, giornalisti e creativi.

: grazie alla maggiore capacità di comprendere il linguaggio naturale e interpretare il contesto, GPT-4.5 è un alleato ideale per scrittori, giornalisti e creativi. Codifica avanzata : il modello offre un supporto migliore nello sviluppo software, con maggiore precisione nei suggerimenti e riduzione degli errori.

: il modello offre un supporto migliore nello sviluppo software, con maggiore precisione nei suggerimenti e riduzione degli errori. Educazione e apprendimento : la capacità di adattarsi alle esigenze degli studenti lo rende un ottimo strumento per il supporto allo studio.

: la capacità di adattarsi alle esigenze degli studenti lo rende un ottimo strumento per il supporto allo studio. Supporto clienti e assistenza: la migliore comprensione delle esigenze degli utenti consente di migliorare i chatbot e i sistemi di assistenza virtuale.

Nuovo punto di partenza verso AI che puntano sulle abilità di ragionamento

I responsabili di OpenAI spiegano che GPT-4.5 non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per il futuro dell’AI. La società prevede infatti di fare sempre più leva sul concetto di “ragionamento” (reasoning) nei prossimi modelli. L’obiettivo è sviluppare sistemi in grado di scomporre i problemi e arrivare alla soluzione per gradi, in modo da gestire e risolvere quesiti sempre più complessi.

Accanto a GPT-4.5, OpenAI ha annunciato la disponibilità in Europa, Italia compresa, della piattaforma Sora per la generazione di video professionali a partire da prompt testuali.