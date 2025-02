Sora di OpenAI è ufficialmente accessibile nell'UE

Dopo una lunga attesa, finalmente anche gli utenti ChatGPT Plus e Pro residenti entro i confini dell’Unione Europea potranno accedere a Sora.

Giusto qualche ora fa, OpenAI ha annunciato che il suo modello di generazione video sarà disponibile non solo per l’UE, ma anche altri territori come Svizzera e Regno Unito.

L’annuncio, avvenuto tramite l’account ufficiale X della startup, ha mostrato una singolare clip di 5 secondi realizzata con il modello AI in questione.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

Sora è stato lanciato ufficialmente a febbraio 2024 ma, fino a solo poche ore fa, risultava inaccessibile dall’UE.

Sora arriva finalmente in UE, ma ora la concorrenza è a dir poco agguerrita

Nell’anno passato dal lancio del modello di OpenAI, il settore è evoluto in modo impressionante.

Per esempio, Adobe ha recentemente rilasciato Generate Video, uno strumento ancora in versione beta che consente di creare video a partire da descrizioni testuali o immagini, offrendo un controllo preciso sullo stile del filmato creato.

Un altro strumento popolare è Synthesia, specializzato nella creazione di video con avatar AI realistici, supportando oltre 140 lingue e accenti. Filmora, dal canto suo, è in grado di combinare tecnologie AI con editing video tradizionale, offrendo una vasta gamma di funzionalità personalizzabili per professionisti e non.

Deep Dream Generator e Prisma utilizzano reti neurali per trasformare immagini in opere d’arte simili a quelle di famosi pittori, mentre Lumen5 si concentra sulla creazione di video sfruttando come fonte articoli o post social. Anche Pika è uno strumento che si sta rivelando un concorrente da non sottovalutare per Sora.