Pika 2.1 sfida Sora: il nuovo video dimostrativo lascia tutti a bocca aperta

Sul canale YouTube di Pika Labs è apparso un nuovo e impressionante filmato che mostra tutte le potenzialità di Pika 2.1, la nuova versione del modello AI per generare video.

La piattaforma offre agli utenti strumenti per rendere le animazioni più fluide e per rendere ancora più realistica l’illuminazione e la fisica del contenuto generato.

La funzionalità Scene Ingredients introdotta con Pika 2.0 è una delle funzioni più emblematiche nel nuovo modello, permettendo generazioni video riguardanti foto caricate.

Altra funzione che rende il modello AI un più che degno concorrente di Sora è l’Advanced Motion Control. Stiamo parlando di uno strumento per rendere le animazioni più fluide, un limite per diversi modelli che si occupano di filmati. I movimenti dei soggetti appaiono meno robotici, con un aumento notevole del realismo.

Sotto il punto di vista della fisica, sorprende la funzionalità nota come Realistic Physics Simulation, che influisce su qualunque oggetto o corpo in movimento, andando a riprodurre movimenti, rimbalzi e dinamiche realistiche come mai prima d’ora.

Pika 2.1 sorprende con le sue funzioni avanzate: ecco come si colloca in un settore ormai affollato

Il filmato, della durata complessiva di una ventina di secondi, dimostra come Pika 2.1 sia un modello a dir poco avanzato. Ma come si comporta rispetto alla concorrenza?

Il settore è più che affollato visto che, oltre a Sora, si parla anche di altri strumenti come Pollo, Dream Machine e Runway. Ogni piattaforma offre diversi vantaggi, con Sora ottimo per quanto concerne la conversione testo-video (sebbene più indirizzato ai professionisti del settore) e Runway con elevate capacità di input multimodali. Pika 2.1 si propone come un buon strumento per animatori professionisti e dilettanti che vogliono testare con mano le potenzialità dell’AI.

Per ottenere accesso a questo strumento è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per saggiare le potenzialità di Pika è comunque possibile accedere, a titolo gratuito, a una versione datata del modello (ovvero Pika 1.5) che permette comunque di “giocare” generando filmati comunque apprezzabili.