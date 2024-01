GPT Store finalmente disponibile: presto possibile monetizzare i contenuti

Il giorno tanto atteso è arrivato: OpenAI ha reso disponibile al pubblico GPT Store. Stiamo parlando della piattaforma che consente agli utenti di condividere le creazioni degli utenti, come le chat IA create tramite GPT e non solo.

I GPT consentono agli utenti di creare una propria Intelligenza Artificiale per creare chat personalizzate, capaci di insegnare qualcosa di specifico agli utenti. Il tutto con l’integrazione di API che consentono all’IA di interfacciarsi con elementi esterni alla chat.

Il lancio di GPT Store è un tormento per gli utenti di ChatGPT, visto che il suo lancio era previsto a novembre 2023. Dopo diversi slittamenti, infine, la piattaforma è stata resa accessibile al pubblico solo nella giornata di ieri. Dietro ai rinvii, a quanto pare, vi sarebbero le vicende che hanno coinvolto il CEO Sam Altman, prima allontanato e poi riaccolto da OpenAI.

GPT Store offre l’opportunità di pubblicare chat IA sviluppate dalla community e “preconfezionate”, utili nei più svariati settori. Durante l’annuncio del lancio, OpenAI ha affermato come l’intenzione è di lanciare un sistema che garantisca entrate agli sviluppatori GPT entro il primo trimestre dell’anno.

Il programma di monetizzazione dovrebbe invogliare tanto professionisti, tanto per i neofiti, a lavorare con ChatGPT traendone profitto. Per quanto concerne i criteri di pagamento, OpenAI ha affermato che i dettagli verranno rivelati nel corso del prossimo futuro.

Introducing the GPT Store: Over 3M GPTs have been created and now you can find the most useful versions of ChatGPT for you.https://t.co/rdR0jMEYgt pic.twitter.com/DAuVCzUmy9

— OpenAI (@OpenAI) January 10, 2024