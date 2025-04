L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il concetto stesso di creatività, con Adobe si pone all’avanguardia con strumenti innovativi per l’editing foto e video. La celebre software house ha annunciato una serie di novità all’insegna dell’AI che promettono di trasformare i flussi di lavoro dei professionisti digitali.

Tra le principali innovazioni, spicca un nuovo agente AI per Photoshop, un assistente virtuale che, tramite un pannello interattivo, analizza le immagini e propone modifiche contestuali. Grazie a questa tecnologia, gli utenti potranno, con un semplice clic, eliminare elementi di disturbo presenti nell’immagine, migliorare la profondità di campo o apportare altre correzioni avanzate senza dover eseguire operazioni manuali complesse.

Tutto ciò dovrebbe avere come risultato, oltre a rendere più rapido il lavoro dei professionisti, una maggiore accessibilità da parte di utenti meno esperti.

Photoshop e Premiere Pro fanno il salto di qualità grazie a nuovi strumenti AI

Le interazioni tra utente e agente avverrà tramite linguaggio naturale, rendo l’utilizzo dello strumento ancora più semplice. Durante le dimostrazioni, l’AI ha mostrato la sua capacità di guidare gli utenti attraverso operazioni complesse come la gestione dei livelli o la pulizia delle immagini, rendendo questi processi immediati.

Per quanto riguarda Premiere Pro, Adobe ha introdotto miglioramenti basati sulla Media Intelligence. L’assistente AI integrato è in grado di analizzare contenuti video, identificando oggetti e composizioni per aiutare nella selezione delle riprese più adatte.

Inoltre, il sistema permette di eseguire tagli preliminari, ottimizzare le inquadrature e regolare automaticamente audio e colori. Una delle novità più interessanti è l’introduzione di Generative Extend, una funzione che consente di estendere la durata dei clip video per creare transizioni più fluide. Tutte attività che, fino a poco tempo fa, richiedevano una quantità considerevole di tempo per l’editing.

Secondo Ely Greenfield, CTO di Adobe Digital Media, l’obiettivo non è sostituire la creatività umana, ma piuttosto supportarla, riducendo le tempistiche per realizzare prodotti, offrendo più spazio per la creatività più pura.