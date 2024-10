Grazie all'IA è possibile fare ricerche su Google tramite video

Google è da anni e anni il re incontrastato dei motori di ricerca. Per poter mantenere il suo ruolo di predominio, soprattutto in tempi di rivoluzioni tecnologiche come quello attuale, non può rinunciare a nuove soluzioni innovative.

In questo contesto rientra una recente funzione legata all’Intelligenza Artificiale che dovrebbe permettere di effettuare ricerche utilizzando Google Lens e contenuti video. Ciò permetterà di riprendere una situazione nella vita reale, per poi chiedere al motore di ricerca di analizzare le immagini così ottenute.

Ricerche su Google tramite video: come utilizzare questa funzionalità?

Per poter utilizzare questa funzione così affascinante è necessario aprire Lens nell’app Google sul telefono. Tenendo premendo il pulsante per scattare una foto e pronunciando ad alta voce la domanda da porre al motore di ricerca è possibile poi ottenere una risposta adeguata.

La funzione di cui stiamo parlando è già disponibile per gli utenti di Search Labs iscritti al progetto AI Overviews and more. Ovviamente, per svolgere questo tipo di ricerca avanzata è necessario avere installato sul telefono l’app Google, disponibile sia in ambiente Android che su iOS.

A preoccupare maggiormente il colosso di Mountain View per quanto riguarda le ricerche online è soprattutto Perplexity. La piattaforma, nata per abbinare le caratteristiche di un motore di ricerca con l’IA, sta raccogliendo sempre più consensi e, sul medio-lungo periodo, potrebbe rappresentare un concorrente scomodo per Google.

A dimostrazione delle sue intenzioni, la piattaforma ha di recente presentato il suo nuovo sistema di gestione delle pubblicità. Non solo: Perplexity ha dimostrato le su enormi potenzialità siglando anche alcune prestigiose collaborazioni con il TIME e WordPress, partnership molto utili in ottica addestramento l’IA.