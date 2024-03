Grok-1.5 sarà presto disponibile agli utenti di X

Grok il modello di IA generativa creata da X.AI per il social network X potrà presto contare su una nuova e più performante versione.

Stiamo parlando di Grok-1.5, un modello che, a detta della suddetta compagnia, sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni. Cosa cambierà dunque rispetto al passato?

Secondo quanto dimostrato dai risultati dei benchmark pubblicati su X, i miglioramenti saranno sostanziali. Grok-1.5 beneficia di un sistema di ragionamento migliorato secondo i suoi creatori. Nello specifico, si preannunciano migliorie concrete per quanto riguarda codifica e matematica.

Proprio con il benchmark matematico, chiamato MATH, la nuova versione di Grok ha raddoppiato il punteggio rispetto al suo predecessore. Nel contesto della generazione di linguaggio di programmazione (con il test HumanEval) l’IA ha fatto registrare un aumento di più del 10%.

Al di la delle prove, risulta comunque difficile decifrare allo stato attuale le reali capacità del nuovo modello. I suddetti test, infatti, potrebbero poi non avere riscontro durante l’utilizzo pratico del chatbot.

Grok-1.5 avrà più “memoria” rispetto al predecessore e non solo

Un miglioramento ben più concreto per la “creatura” di X.AI dovrebbe essere la quantità di contesto che Grok-1.5 può assorbire rispetto al passato.

La nuova IA può vantare un contesto di 128.000 token (questo valore si riferisce a frammenti di testo che un chatbot può elaborare). Ciò significa che, rispetto al passato Grok sarà in grado di ricordare meglio anche le conversazioni meno recenti.

Come affermato dagli sviluppatori, Grok-1.5 può “Utilizzare informazioni da documenti sostanzialmente più lunghi“. Il nuovo modello sarà presto disponibile per i primi tester su X e, come afferma X.AI, sarà accompagnato da “Diverse nuove funzionalità” ancora non specificate.

Grok un modello IA per certi versi unico nella sua categoria, potendo essere considerato come “politicamente scorretto”. Questo infatti, rispetto alla concorrenza, non tende a sviare argomenti scomodi o idee politiche considerate controverse.

Non solo: le risposte del chatbot possono rispondere alle domande anche in modo scortese, se richiesto. Come affermato da Elon Musk, Grok può vantare una sorta di “Vena ribelle” durante i dialoghi con gli utenti.