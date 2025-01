Grok potrebbe presto attivare la sua misteriosa Modalità Unhinged

Lo scorso mese di aprile, Elon Musk ha voluto stuzzicare gli utenti di X accennando a una non meglio definita Modalità Unhinged di Grok.

A distanza di xAI, le dichiarazioni misteriose del miliardario sembrano prendere gradualmente concretezza, visto l’aggiornamento delle FAQ che fanno riferimento proprio a questa misteriosa funzione.

Secondo quanto emerge dalla documentazione, la Modalità Unhinged dovrebbe fornire risposte agli utenti considerabili come “discutibili, inappropriate e offensive” rendendo di fatto xAI un modello AI politicamente scorretto. Le FAQ fanno un paragone per definire il comportamento che xAI assume attivando tale funzionalità, inquadrando l’AI come una sorta di “comico dilettante“, che sta ancora cercando di capire come interagire con il pubblico nel miglior modo possibile.

La Modalità Unhinged di Grok? Potrebbe essere come parlare a un comico dilettante politicamente scorretto

Questa modalità potrebbe rappresentare l’idea iniziale che Musk ha avuto quando ha avviato il progetto Grok.

Due anni fa, l’eccentrico imprenditore di origini sudafricane, ha presentato Grok come un chatbot audace, senza filtri e in generale contrapposto al fenomeno woke. Rispetto ad altre AI, Grok avrebbe dovuto rispondere a domande controverse, senza mantenersi neutrale o senza rifiutandosi di schierarsi. Oggi, la missione originaria è riuscita solo in parte. Di certo, Grok è ben distante rispetto al tono neutro di ChatGPT, pur restando lontano dall’idea originale di Musk.

Secondo un recente studio, a dispetto di quanto si possa pensare, Grok tende a favorire punti di vista ritenuti più a sinistra. Proprio in questo senso, le intenzioni di Musk sembrano essere quelle di rendere l’AI più neutrale possibile.

La Modalità Unhinged, a prescindere delle varie ideologie politiche, sembra voler puntare un punto di vista più ironico, sarcastico e privo delle tante limitazioni legate al politicamente corretto.