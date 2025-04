Elon Musk ha recentemente presentato Grok Vision, l’ultima funzionalità sviluppata da xAI. Questo aggiornamento porta il chatbot a un livello superiore, integrando la capacità di analizzare immagini in tempo reale attraverso la fotocamera degli smartphone.

Gli utenti, utilizzando l’app su dispositivi iOS, possono semplicemente inquadrare un oggetto e ricevere informazioni dettagliate su ciò che stanno osservando. Si tratta di un significativo passo avanti nel settore della visione artificiale, che pone xAI in diretta competizione con i sistemi già offerti da Google Gemini e ChatGPT.

Questa nuova tecnologia è oggi esclusiva per i dispositivi iOS, ma xAI non si ferma qui. Gli aggiornamenti recenti includono una modalità audio multilingue e la ricerca in tempo reale, accessibili anche per gli utenti Android che sottoscrivono l’abbonamento premium SuperGrok, al costo di 30 dollari mensili.

L’espansione del supporto linguistico, che ora comprende spagnolo, francese, turco, giapponese e hindi, mira a rendere il servizio più accessibile a livello globale, rafforzando la posizione di xAI nel contesto del mercato AI.

Con Grok Vision xAI cerca di mantenersi al ritmo degli altri colossi del settore

Un’altra importante novità introdotta di recente è la funzione di memoria, che consente al chatbot di richiamare dettagli da conversazioni precedenti. Questa capacità, unita a uno strumento simile a una tela digitale per la creazione di documenti e applicazioni, trasforma Grok in una piattaforma versatile e orientata alla produttività. L’obiettivo dichiarato di xAI è chiaro: creare un ecosistema completo che non solo risponda alle domande degli utenti, ma li supporti attivamente nelle loro attività quotidiane.

Tuttavia, alcune funzionalità, come Grok Vision, rimangono temporaneamente limitate agli utenti iOS, con aggiornamenti per Android previsti in futuro. Questa strategia riflette un approccio graduale ma ambizioso per ampliare il raggio d’azione del servizio, garantendo al contempo un’esperienza utente di alta qualità, duellando ad armi pari con competitor a dir poco agguerriti.