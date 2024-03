Guarda la differita del GP d'Australia con NOW

Domenica 24 marzo, quando in Italia saranno le 5:00 del mattino, prenderà il via il Gran Premio d’Australia di Formula 1. La gara sarà trasmessa in diretta e in differita streaming su NOW con il pass Sport, in questi giorni in offerta a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.

A che ora fanno vedere la differita del GP d’Australia su NOW

Sono due gli appuntamenti con la differita del GP d’Australia su NOW, entrambi di domenica: la prima differita sarà trasmessa alle ore 10:00, la seconda invece alle ore 14:00.

Se non ti è possibile rivederla in differita né alle 10:00 né alle 14:00, puoi sempre sfruttare la disponibilità della corsa on demand nelle ore immediatamente successive alla corsa. Se scegli la visione on demand, sarai libero di rivedere il Gran Premio quando lo desideri.

Sul sito ufficiale di NOW puoi sottoscrivere il pass Sport a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro: l’attivazione è immediata, tutto quello che devi fare per iniziare a vedere tutto lo sport di Sky live e on demand è scaricare l’app NOW (disponibile al download gratuito su Smart TV, smartphone Android, iPhone, PC e Mac). Ti ricordiamo soltanto che il canale di riferimento è Sky Sport F1.

Anche all’estero

Per vedere la differita del Gran Premio d’Australia di Formula 1 in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il pass Sport e attivare una VPN. Al momento una delle migliori soluzioni è garantita da NordVPN: il piano di due anni è in promo a un prezzo speciale.

Come è noto, fuori dall’Italia i contenuti di NOW e delle altre piattaforme streaming sono bloccati. Il rimedio più efficace per sbloccare i contenuti è quello di sottoscrivere una VPN e connettersi a un server posizionato in Italia, simulando in questo modo una connessione dal nostro Paese. Dopodiché è sufficiente avviare l’app NOW e selezionare il riquadro dedicato alla Formula 1.