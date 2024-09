Guarda la nuova Champions League 2024/25 in streaming su NOW con quest'offerta

Martedì 17 settembre prenderà il via la nuova Champions League 2024/25, con un format rivoluzionario rispetto al passato. Le squadre passano da 32 a 36, con una classifica unica che andrà a sostituire i vecchi gironi. In questa prima fase ogni club giocherà 8 partite, con le prime 8 che avranno accesso diretto agli ottavi mentre dalla 9^ alla 24^ si sfideranno nelle gare dei playoff per andare a completare il tabellone.

Il pass più conveniente per guardare la nuova Champions è quello offerto da NOW: 14,99 euro al mese per 12 mesi per attivare il pass Sport, che include l’intera programmazione sportiva di Sky in esclusiva streaming.

La nuova Champions League 2024/25 con il pass Sport di NOW

Grazie al pass Sport di NOW sarà possibile vedere 185 partite su 203 della nuova Champions League, più tutta l’Europa League e la Conference League, insieme a tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C e il meglio di Premier League e Bundesliga.

A tutto questo si aggiungono poi i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tutta la stagione di tennis (incluse le ATP Finals e la fase finale di Coppa Davis), il grande basket (NBA ed Eurolega), più golf, rugby, vela, e tanto altro ancora.

L’appuntamento con il via alla Champions League è fissato per domani, martedì 17 settembre. Due le squadre italiane che scenderanno in campo: la Juventus, che alle 18:45 ospiterà a Torino il PSV Eindhoven, e il Milan, pronto ad affrontare il Liverpool alle ore 21:00 a San Siro.

Il pass Sport di NOW è attivabile al prezzo promozionale di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro su questa pagina del sito ufficiale NOW.