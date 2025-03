Guarda Lecce-Milan questo sabato in esclusiva su DAZN

Sabato 8 marzo, allo Stadio Via del Mare di Lecce, va in scena la sfida tra i padroni di casa allenati da Marco Giampaolo e il Milan di Sergio Conceicao. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A fino alla stagione 2028/29.

Per vedere Lecce-Milan occorre attivare DAZN Standard, il piano che include tutta l’offerta sportiva di DAZN. Al momento la sottoscrizione annuale è disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi, mentre se si sceglie il piano mensile senza vincoli il costo è pari a 44,99 euro.

Come vedere Lecce-Milan

La visione della partita di Serie A Lecce-Milan richiede la sottoscrizione del piano Standard di DAZN. Dopo la sua attivazione, sarà sufficiente scaricare l’app DAZN sul dispositivo dove si intende guardare l’incontro e accedere con le proprie credenziali.

Con il pacchetto Standard si ha a disposizione l’intera offerta sportiva di DAZN. Quest’ultima spazio dalla Serie A alla Serie B, passando per LaLiga spagnola e la Liga Portugal Betclic, oltre che la Serie A femminile e la Women’s Champions League. Per gli amanti sportivi, l’offerta comprende anche il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL e la boxe.

Probabili formazioni Lecce-Milan

In vista dell’anticipo di sabato delle ore 18, il tecnico rossonero Sergio Conceicao sembra intenzionato a lasciar fuori dall’undici titolare Theo Hernandez e Leao. Al loro posto spazio a Bartesaghi e Sottil, mentre Pulisic agirà da trequartista alle spalle di Gimenez, con Joao Felix che si accomoderà in panchina.

Nel frattempo, Marco Giampaolo recupera Krstovic e Pierotti in attacco, così come l’islandese Helgason in mezzo al campo. Per l’ex allenatore del Milan spazio dunque al 4-3-3, quello che ormai è il suo marchio di fabbrica.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Pierret, Coulibaly; Morente, Krstovic, Pierotti.

: Falcone; Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Pierret, Coulibaly; Morente, Krstovic, Pierotti. Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Reijnders, Bondo; Pulisic, Jimenez, Sottil; Gimenez.

https://youtu.be/3WI55iEFaBw?feature=shared