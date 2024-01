Guarda questo Dell ricondizionato: il prezzo è IMBATTIBILE

Oggi il consumo consapevole e l’uso di tecnologia ricondizionata sta diventando una scelta sempre più popolare. Per questo ti parliamo di questa super offerta: un portatile DELL Latitude dalle caratteristiche potenti, proposto su eBay ad un prezzo veramente allettante: e con il codice sconto CASA24, l’affare diventa ancora più incredibile perché risparmi altri 34,99 euro.

Perché scegliere un prodotto ricondizionato?

La tecnologia ricondizionata non è solo un’opzione economica, ma è anche un gesto di responsabilità ambientale. Prodotti come questo DELL, ricondizionati e rimessi sul mercato, offrono la stessa qualità e affidabilità di un prodotto nuovo. Questo non solo riduce i rifiuti elettronici, ma garantisce anche che risorse preziose vengano riutilizzate in modo efficiente.

Sul lato delle prestazioni c’è poco da dire. DELL è sinonimo di qualità quando si parla di computer. Le condizioni estetiche sono pari al nuovo, mentre per i componenti interni troviamo un processore Intel Core i5 di ottava generazione, 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Con questa configurazione il laptop è perfettamente equipaggiato per gestire compiti intensivi, sia che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

Il prezzo base a cui viene proposto questo laptop è di 349,90 euro, quindi già un ottimo affare. Ma grazie al codice CASA24, da inserire in fase d’acquisto, il prezzo si fa ancora più interessante. Infatti potrai acquistare il dispositivo a soli 314 €, una cifra che, in altre circostanze, ti permette di acquistare un computer decisamente meno performante.

Quindi, scegliere questo DELL ricondizionato è una mossa intelligente se vuoi fare un upgrade del tuo attuale pc senza spendere una fortuna, o ancora se ti serve un secondo dispositivo performante da poter portare sempre con te. Come per molti prodotti ricondizionati in ottime condizioni, non perdere troppo tempo: la disponibilità è limitata e con l’ulteriore codice sconto i pezzi potrebbero esaurisi presto. Clicca qui e vai sulla scheda prodotti di eBay. Agisci in modo smart e sostenibile e acquista un dispositivo ricondizionato: il tuo portafogli e l’ambiente ti ringrazieranno.

