MacBook Air con chip M3 a PREZZO SCONTATISSIMO su Amazon!

Ecco una promozione davvero imperdibile per te che da sempre sogni di avere tra le mani un fantastico laptop Apple. Ora su Amazon il MacBook Air 2024 con chip M3 è tuo ad un prezzo super scontato!

Lo sconto esclusivo Amazon ti fa risparmiare oltre 120 euro!

MacBook Air 2024 con chip M3: oggi è il giorno giusto per averlo!

Questo fantastico notebook firmato Apple è leggero, potente e praticamente meraviglioso. Il MacBook Air con chip M3 è superportatile e sfreccia a tutta velocità fra i tuoi impegni e le tue passioni. Il suo design è compatto e superleggero e spesso poco più di un centimetro, MacBook Air può seguirti ovunque.

Con la potente CPU 8-core e la GPU 10-core del chip M3 tutto fila liscio e veloce. Fino a 18 ore di autonomia, la batteria dura tutto il giorno, così puoi lasciare l’alimentatore a casa. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici supporta un miliardo di colori.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Quelle che usi di più, da Microsoft 365 ad Adobe Creative Cloud, vanno a tutta velocità su macOS. MacBook Air ha due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe.

MacBook Air funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. Comincia a scrivere un’email sull’iPhone e finiscila sul Mac. Manda messaggi dal tuo Mac. E molto altro.

Approfitta della possibilità di risparmiare oltre 120 euro e acquistalo ora su Amazon!