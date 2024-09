Guarda Shogun, la serie tv più premiata di sempre, su Disney+ (ora in offerta)

A Los Angeles si è tenuta la 76esima edizione degli Emmy Awards, il premio televisivo più importante negli USA. Una serata che passerà alla storia per i 18 premi vinti da Shogun, la serie Disney+ ispirata all’omonimo romanzo di James Clavell. Tra gli altri riconoscimenti, la serie tv si è aggiudicata le statuette per la miglior serie drammatica, la miglior regia (Frederick E. O. Toye), la miglior attrice protagonista (Anna Sawai) e il miglior attore protagonista (Hiroyuki Sanada).

Shogun è visibile in esclusiva su Disney+

La serie tv Shogun racconta le lotte di potere nel Giappone del XVII secolo. Nasce come adattamento televisivo del romanzo dello scrittore James Clavell, ma con una differenza sostanziale: se nel libro l’eroe è un marinaio inglese naufragato nell’arcipelago del Sol Levante, nella serie la star indiscussa è Hiroyuki Sanada, interprete di Yoshii Toranaga, signore feudale che ambisce a diventare shogun.

Classe 1960, Hiroyuki Sanada è forse l’attore giapponese che ha lavorato maggiormente a Hollywood, diventando un volto noto anche al grande pubblico per alcuni suoi ruoli carismatici. I film che hanno reso popolare Sanada prima ancora del trionfo di Shogun agli Emmy Awards di quest’anno sono stati: Ring (Ryuji Takayama), L’ultimo samurai (Uljio), Sunshine (Capitano Kaneda), Mortal Kombat (Hanzo Hasashi) e John Wick 4 (Shimazu Koji).

