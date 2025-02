Guarda Win or Lose in streaming su Disney+

Oggi, mercoledì 19 febbraio, è il giorno di Win or Lose, la prima serie animata dei Pixar Animation Studios. Nella giornata di oggi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ i primi due episodi: Coach’s Kid e Blue.

La storia è incentrata sui giocatori di una squadra mista di softball di una scuola media (le Pickles), una settimana prima della partita di campionato più importante. In ogni episodio il pubblico assiste al punto di vista di ciascun protagonista, il tutto all’insegna di un’originalità e di un’unicità impareggiabili.

Ideata, scritta e diretta da Carrie Hobson e Michael Yates, Win or Lose è disponibile in esclusiva su Disney+. Per vederla, dunque, è necessario avere una sottoscrizione attiva, con i prezzi che partono da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità).

Win or Lose in streaming su Disney+

I primi due episodi della serie animata Pixar Win or Lose sono quindi disponibili da oggi, mercoledì 19 febbraio, su Disney+. Ogni mercoledì usciranno due nuovi episodi, per un totale di otto.

Di seguito il calendario di uscita degli episodi con i titoli in lingua originale:

19 febbraio

Episodio 1: Coach’s Kid

Episodio 2: Blue

26 febbraio

Episodio 3: Raspberry

Episodio 4: Pickle

5 marzo

Episodio 5: Steal

Episodio 6: Mixed Signals

12 marzo

Episodio 7: I Got It

Episodio 8: Home

Una volta disponibili in piattaforma, gli episodi resteranno fruibili on-demand liberamente. Ciò significa quindi che se un mercoledì non è possibile seguire le nuove puntate, si potranno comunque recuperare nei giorni o settimane seguenti direttamente dal catalogo Disney+, nella sezione dedicata i contenuti di Pixar.

Nella versione originale, il cast vocale di Win or Lose è composto da Rhea Seehorn, Orion Tran, Beck Nolan, Tom Law, Erin Keif, Jaylin Fletcher, Kyleight Curran, Flula Borg, Melissa Villasenor, Lil Rel Howery, Chanel Stewart, Izaac Wang, Dorien Watson, Josh Thomson e Will Forte.

Infine, vi condividiamo la clip ufficiale rilasciata da Disney+ poco prima del debutto odierno della serie.