Guardate come sono riusciti nell'impresa di aggiornare a 512 GB un iPhone 15 Pro da 128 GB

Nel caso degli iPhone, così come per un vasto numero di dispositivi mobili progettati e commercializzati da aziende diverse da Apple, l’aggiornamento della capacità di memoria è un’impresa quasi impossibile. L’obiettivo di rendere gli smartphone impermeabili, quindi resistenti anche all’immersione in acqua, ha portati i produttori a rimuovere anche gli slot di espansione della memoria.

In un video YouTube che è vera e propria arte, un ricercatore indipendente mostra come è riuscito ad aggiornare la memoria interna di un iPhone 15 Pro portandola da 128 GB a 512 GB. Non si tratta, ovviamente, di un’operazione alla portata di tutti e alcuni degli strumenti utilizzati per compiere “il miracolo” sono al di fuori della portata di molti utenti, anche dei professionisti. Suggeriamo comunque di concentrarvi sui passaggi che permettono di “tagliare il traguardo”.

Memoria interna iPhone 15 Pro: ecco come passare da 128 GB a 512 GB

Come evidenziato in apertura, la capacità di archiviazione è un limite invalicabile nel caso degli iPhone. La memoria NAND utilizzata per memorizzare i dati, infatti, è saldata alla scheda madre, rendendo impossibile l’aggiunta di ulteriore spazio di archiviazione dopo l’acquisto dello smartphone.

Il processo di aggiornamento della memoria interna, svolto su un moderno iPhone 15 Pro, non è semplice e non è ovviamente esente da rischi. Tuttavia, grazie anche al lavoro svolto dal ricercatore, non è più una chimera per chi disponga di pazienza, volontà e strumenti adatti.

Preparazione e apertura del dispositivo

La procedura di upgrade della memoria da 128 GB a 512 GB in un iPhone 15 Pro, inizia con la preparazione del dispositivo. Prima di tutto, l’esperto applica una pellicola protettiva sul display per evitare danni durante il processo di apertura e manipolazione del device. Successivamente, si passa alla rimozione delle viti poste nella parte inferiore del dispositivo e al posizionamento di adesivi protettivi sui lati.

Prima di aprire l’iPhone, si procede con l’applicazione di un solvente utile a far cedere l’adesivo che tiene unito il display dello smartphone con il corpo del telefono. Con l’aiuto di una ventosa, il display può quindi finalmente essere sollevato e rimosso.

Predisposizione dei componenti interni

Una volta aperto il dispositivo, prima di procedere con l’espansione della memoria interna, vengono applicati dei fogli protettivi sulla fotocamera frontale, sulla fotocamera per selfie e sui sensori, al fine di proteggerli.

Il passaggio seguente consiste nello scollegamento dei cavi piatti che uniscono i vari moduli interni del dispositivo Apple. Completata questa operazione, si può procedere con la rimozione della scheda madre contenente la memoria NAND.

Sostituzione della memoria NAND

La parte più critica dell’intero processo consiste, ovviamente, nella sostituzione della memoria NAND, originariamente da 128 GB. L’autore del video mostra l’uso di un trapano CNC per rimuovere la memoria NAND preinstallata negli stabilimenti della Mela. In seguito, la polvere ingeneratasi a seguito dell’intervento e la precedente saldatura della memoria NAND sono accuratamente rimosse per fare spazio al nuovo chip NAND da 512 GB.

Assemblaggio e accensione del dispositivo

Una volta installata la nuova memoria NAND, si passa a fissare di nuovo la scheda madre. Un foglio impermeabile aiuta a proteggere il componente dagli agenti esterni.

Durante questa fase, il ricercatore richiama la massima attenzione sulla rimozione dell’adesivo resistente all’acqua residuo, sui lati del telefono. Questa accortezza è volta a garantire una tenuta stagna adeguata una volta che il telefono è nuovamente riassemblato.

Da ultimo, il display viene reinstallato e fissato con una pressione adeguata ad assicurare una buona tra schermo e corpo del telefono. Accendendo l’iPhone 15 Pro e portandosi nelle impostazioni di sistema, è facile verificare come il quantitativo di memoria indicato sia passato da 128 GB a ben 512 GB.

Il video appena pubblicato su YouTube dimostra come, a fronte di un processo complicato e rischioso, che va ad invalidare la garanzia del dispositivo, sia comunque teoricamente possibile effettuare un aggiornamento hardware così delicato, passando da 128 a 512 GB di storage interno.

Le immagini nell’articolo sono tratte dal video “iPhone 15 Pro Storage Expansion | 128GB To 512GB“.