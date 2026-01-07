Guida pratica all’uso di Nano Banana Pro

Designer, creatori di contenuti e professionisti del marketing devono spesso affrontare strumenti complessi, flussi di lavoro lenti e risultati poco prevedibili. Molti utenti cercano oggi un modo più diretto per genera immagini ai senza dover padroneggiare software avanzati.

BNN AI nasce proprio per rispondere a questa esigenza. È un generatore immagini ai gratis che funziona online ed è alimentato dal modello avanzato Google Nano Banana Pro. Con pochi passaggi permette di trasformare idee e immagini di partenza in visual pronti all’uso.

In questa guida scoprirai come utilizzare Nano Banana Pro in modo pratico. Imparerai a scrivere prompt efficaci, a riconoscere i casi d’uso migliori e potrai copiare esempi pronti per poster, loghi, mockup e contenuti visivi professionali.

Cos’è Nano Banana Pro

Nano Banana Pro è un modello di generazione immagini sviluppato da Google e progettato per comprendere istruzioni dettagliate. Il suo punto di forza è la capacità di combinare chiarezza visiva, struttura e realismo.

Rispetto ad altri modelli, Nano Banana Pro si distingue per la resa accurata del testo all’interno delle immagini e per la comprensione del contesto visivo.

Il modello è pensato per l’uso pratico. Non richiede la conoscenza di parametri tecnici complessi. La differenza si nota soprattutto nell’esperienza: descrivi l’obiettivo e ottieni immagini coerenti, pronte per l’uso reale.

Come usare Nano Banana Pro su BNN AI

Grazie a questo flusso, anche un generatore immagini ai gratis può offrire risultati professionali.

Passaggio 1: Seleziona Nano Banana

Accedi a BNN AI e scegli Nano Banana Pro come modello di generazione immagini.

Passaggio 2: Scegli Text to Image o Image to Image

Text to Image è ideale quando parti da un’idea. Image to Image è perfetto se vuoi modificare un’immagine esistente.

Passaggio 3: Scrivi il prompt

Descrivi in modo chiaro ciò che desideri ottenere. Più il prompt è preciso, migliori saranno i risultati.

Passaggio 4: Genera e ottimizza

Dopo aver generato l’immagine, puoi regolare il prompt per perfezionare il risultato finale.

Migliori casi d’uso dei prompt con Nano Banana Pro

Ogni caso d’uso seguente mostra come Nano Banana Pro possa genera immagini ai in modo affidabile. Per ogni esempio troverai lo scenario ideale, un prompt pratico e suggerimenti utili.

1. Rendering del testo e design di poster

Poster, banner e immagini editoriali per articoli e contenuti informativi.

Prompt: Generate a high-quality image that I will use as an [article banner]. The article is about [introducing different types of tea and their benefits]. The image should visually represent [white tea, green tea, black tea, and oolong tea], with a clean layout, natural colors, and an editorial style suitable for an educational article.

Consigli: Specificare l’uso finale dell’immagine e il tema principale aiuta Nano Banana Pro a costruire una composizione visiva equilibrata.

2. Sostituzione dello sfondo

Immagini prodotto per e-commerce, ritratti professionali, foto con sfondi personalizzati.

Prompt: Keep the main subject/elements of the reference image fully intact (preserve its original details, colors, and shape; no distortion). But change the background of the image to [clean and minimalist space, and display the product on a desktop].

Consigli: Immagini di partenza ben illuminate migliorano notevolmente il risultato.

3. Creazione di loghi e asset di brand

Progettazione di loghi per brand o campagne e uso coerente su diversi materiali.

Prompt: I’m planning to run a clothing store and give me a strong, designer-quality brand logo based on the following details: Brand name: [SOFTLINE] Brand positioning: [modern fashion, clean and minimal, premium but approachable] Logo style: [modern, minimalist, and timeless] Design elements: [simple geometric shapes, clean lines, balanced composition] Color palette: [primary color] and [secondary color] Logo usage scenarios: [website header, clothing tags, shopping bags, social media profile images] Background: [neutral or transparent background]

Consigli: Una descrizione chiara del posizionamento del brand aiuta il generatore immagini ai gratis a mantenere coerenza visiva.

4. Mockup di marketing

Applicazione del logo su prodotti o materiali promozionali.

Prompt: Take the logo from the first image and place it realistically onto the main object in the second image. Ensure the logo’s details and text are fully preserved and unchanged.

Consigli: Usa immagini di riferimento nitide sia per il logo sia per il prodotto.

5. Cambio outfit virtuale

Presentazione prodotti e prova virtuale di abbigliamento.

Prompt: Keep everything from image 1 unchanged, including the character’s hairstyle, body shape, posture, facial features, expression, lighting, background, and overall style. Only replace the clothing and accessories of the character with those from image 2. Do not change anything else.

Consigli: Usa una foto a figura intera per ottenere un risultato più realistico.

6. Cambio acconciatura

Provare diverse acconciature e colori prima di una scelta definitiva.

Prompt: Keep the character’s outfit appearance, expression and the image’s background unchanged. Just change the character’s hairstyle to [Layered—Hair cut in different lengths to add movement, shape, and extra body]. And change the hair color to [Black] matching the character’s skin tone.

Consigli: Una foto frontale con il volto ben visibile produce risultati migliori.

7. Infografiche e grafici

Visualizzazione di dati per articoli e presentazioni.

Prompt: A modern, clean, and professional 3D pie chart on a pure white background, titled [BNN AI Image Models Usage Distribution] in bold dark gray text at the top. The pie chart segments are clearly labeled with percentage and model name directly on each slice, using a bright and harmonious color palette:

[Nano Banana Pro → 40% → vibrant yellow

Nano Banana → 30% → light yellow

Seedream → 15% → fresh green

GPT-4o → 10% → deep blue

Others → 5% → soft purple]

Consigli: Istruzioni chiare e dati leggibili rendono il grafico più efficace.

8. Trasformazione dello stile dell’immagine

Applicare stili diversi alla stessa immagine per usi creativi.

Prompt: Keep the image content unchanged; only change the style of the image to [cartoon] style.

Consigli: Immagini di partenza ad alta qualità permettono di genera immagini ai più fedeli allo stile scelto.

Conclusione

BNN AI non offre solo Nano Banana Pro. La piattaforma integra diversi modelli avanzati e consente anche la creazione di video, tutto in un unico ambiente. Questo evita di passare continuamente da uno strumento all’altro.

Per i nuovi utenti è disponibile un generatore immagini ai gratis, ideale per testare le funzionalità e sperimentare liberamente. Se stai cercando una soluzione semplice per genera immagini ai di livello professionale, BNN AI rappresenta una scelta completa e accessibile.

In collaborazione con High DR Digital Limited