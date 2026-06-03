TIM porta Google Gemini nelle sue offerte: AI avanzata, fino a 5 TB di cloud e 3 mesi gratis

L’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento per appassionati e professionisti. Sempre più utenti la utilizzano ogni giorno per scrivere testi, organizzare documenti, cercare informazioni, creare immagini o ricevere supporto nello studio e nel lavoro. Per questo motivo TIM ha deciso di puntare con decisione su questo settore, diventando il primo operatore italiano a integrare nelle proprie offerte consumer i servizi Google AI Pro.

Grazie alla collaborazione con Google, i clienti TIM possono accedere alle funzionalità avanzate di Gemini, insieme a un ampio spazio di archiviazione cloud e a una serie di servizi aggiuntivi pensati per la vita digitale.

Due offerte dedicate all’intelligenza artificiale: Google AI Pro è la proposta di punta

Con un annuncio diramato nella giornata di oggi, TIM ha presentato due soluzioni differenti, pensate per esigenze e budget diversi.

La proposta più completa è proprio quella basata su Google AI Pro e riservata ai clienti della rete fissa TIM. L’offerta include 3 mesi di prova gratuita e mette a disposizione l’accesso ai modelli più evoluti di Gemini, oltre a 5 TB di spazio cloud per archiviare foto, video, documenti e file personali.

Tra le funzionalità incluse spicca Deep Research, uno strumento progettato per effettuare ricerche approfondite e organizzare grandi quantità di informazioni. Presente anche una versione avanzata di NotebookLM, che permette di trasformare documenti e appunti in podcast audio, mappe interattive e contenuti più facilmente consultabili.

Non mancano inoltre strumenti per la creazione di contenuti multimediali basati sull’intelligenza artificiale, tra cui le tecnologie Nano Banana, Omni e Flow, affiancate da servizi premium dedicati all’intrattenimento, alla smart home e al benessere digitale.

Terminato il periodo promozionale iniziale, Google AI Pro avrà un costo di 21,99 euro al mese.

Google AI Plus per chi cerca una soluzione più economica

Per gli utenti che desiderano accedere alle principali funzionalità AI senza sottoscrivere il pacchetto più avanzato, TIM propone Google AI Plus.

L’offerta è disponibile sia per i clienti di rete fissa sia per quelli mobili e comprende 2 TB di spazio cloud insieme alle funzionalità principali di Gemini. Il costo è di 9,99 euro al mese.

Si tratta di una formula che punta a rendere più accessibili gli strumenti di AI generativa, offrendo allo stesso tempo una quantità di spazio online più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Attivazione semplice e addebito diretto

TIM ha scelto di semplificare al massimo l’attivazione dei nuovi servizi. Le offerte possono essere sottoscritte online attraverso i canali digitali dell’operatore oppure nei negozi TIM presenti sul territorio. Non sono previsti costi di attivazione né penali per la disattivazione.

Per i clienti della rete fissa il canone viene addebitato direttamente in bolletta, mentre chi utilizza una linea mobile TIM può attivare Google AI Plus con addebito sul credito telefonico.

Gli operatori di telecomunicazioni guardano oltre la connettività

L’iniziativa conferma una tendenza sempre più evidente nel settore delle telecomunicazioni. Gli operatori non si limitano più a fornire connessioni Internet e servizi voce, ma cercano di arricchire la propria offerta con piattaforme digitali capaci di accompagnare gli utenti nelle attività quotidiane.

Integrare strumenti come Gemini direttamente nelle offerte commerciali significa rendere tecnologie avanzate più semplici da utilizzare e potenzialmente accessibili a milioni di persone.

Con l’innovazione appena proposta, TIM intende rafforzare il proprio posizionamento nell’innovazione digitale, portando l’AI generativa più vicino all’utilizzo quotidiano di famiglie, studenti e professionisti.