Hai bisogno di tanto spazio per i tuoi documenti digitali? Ecco la soluzione definitiva

Fatture, contratti, appunti di lavoro, foto e video: la mole di dati da archiviare è in continua crescita. Ma dove possiamo conservare tutti questi file in modo sicuro e accessibile? Internxt è la risposta! Parliamo di un servizio di cloud storage innovativo che offre una soluzione completa per le tue esigenze di archiviazione digitale.

In particolare, ti consigliamo di dare un’occhiata ai piani a vita proposti da Internxt, che in questi giorni hanno forti sconti. Il piano da 2 Tb costa 180 Euro (anziché 900), il pacchetto da 5 Tb 380 Euro (anziché 1900) e il pacchetto da 10 tb 580 Euro (anziché 2900).

5 vantaggi di internxt

Spazio di archiviazione illimitato: dimenticati per sempre le preoccupazioni legate allo spazio insufficiente. Internxt ti offre uno storage pressoché illimitato e adatto a tutte le esigenze. Sia quelle dei professionisti che per archiviare tutti i tuoi documenti, senza limiti di file o cartelle.

Sicurezza garantita: I tuoi file sono al sicuro con Internxt. Tutti i dati vengono crittografati sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione, garantendo la massima protezione contro accessi non autorizzati e violazioni della privacy.

Decentralizzazione e privacy: A differenza dei provider di cloud storage tradizionali, Internxt non memorizza i tuoi dati in un unico data center centralizzato. I tuoi file vengono distribuiti su una rete di server decentralizzati in tutto il mondo, garantendo maggiore sicurezza e resistenza a guasti o attacchi informatici.

Accessibilità da qualsiasi dispositivo: I tuoi documenti sono sempre a portata di mano, ovunque tu sia. Accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo con una connessione internet, che sia il tuo computer, smartphone o tablet.

Condivisione semplice e sicura: Collabora facilmente con i tuoi colleghi o familiari condividendo i tuoi file in modo semplice e sicuro. Internxt ti permette di impostare permessi di accesso personalizzati e di monitorare chi ha accesso ai tuoi file.