ho. Mobile, l'offerta 5G estiva da 200 Giga a meno di 10 euro

Tra le promozioni più interessanti di questa estate sotto i 10 euro al mese c’è quella di ho. Mobile, che propone 200 Giga su rete 5G Vodafone, insieme a chiamate e SMS illimitati, al costo di 9,99€ al mese.

Per chi effettua la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Kena, Daily e altri operatori virtuali, la spesa di attivazione è di soli 2,99€. Attivarla è semplice: basta andare sul sito di ho. Mobile. Ma detto questo, andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Tutti i vantaggi dell’offerta 5G di ho. Mobile

Questa proposta estiva punta a unire un pacchetto dati ampio, sufficiente per qualsiasi esigenza, alla velocità della rete 5G Vodafone, una delle più performanti sul mercato. L’attivazione è possibile direttamente online, sul sito ufficiale dell’operatore, portando il proprio numero e scegliendo il piano da 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99€ mensili.

Il contributo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza, ma nella maggior parte dei casi resta fissato a 2,99€. La promo include anche assistenza via WhatsApp, canale che permette di ricevere supporto in maniera rapida e diretta, apprezzato dagli utenti per la sua efficienza.

I nuovi clienti beneficiano inoltre della garanzia “Soddisfatti ho. rimborsati”, che consente di provare il servizio per 30 giorni e, qualora non risponda alle aspettative, richiedere il rimborso dall’area personale.

Tra le funzioni extra c’è anche Riparti, l’opzione che permette di rinnovare l’offerta in anticipo per riottenere subito l’intero bundle di Giga, evitando di rimanere senza connessione prima della scadenza naturale del mese.