Hosting PrestaShop con IONOS: lancia il tuo e-commerce GRATIS per un anno

Con IONOS puoi avere un hosting PrestaShop gratis per un anno per lanciare il tuo e-commerce in modo facile e veloce.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 24 dic 2025
Come buon proposito per il 2026 potresti finalmente lanciare quell’e-commerce che desideravi da tempo. Una mano ti arriva da IONOS che ti offre un hosting su PrestaShop completamente gratuito per un anno in un pacchetto completo di tutto quello che serve per iniziare.

Parliamo di una soluzione costruita su misura per PrestaShop, tanto che la stessa piattaforma lo raccomanda come partner ufficiale, dandoti compatibilità totale e un’esperienza d’uso fluida sin dal primo avvio.

Non a caso, l’installazione è immediata grazie alla funzione Click&Build, con la quale puoi attivare PrestaShop in pochi minuti senza passare da configurazioni compresse. Puoi anche eliminare e reinstallare l’applicazione in qualsiasi momento nel caso volessi ripartire da zero.

Il pacchetto gratuito per il primo anno ti offre, come detto, tutto ciò che serve per avviare uno o addirittura due siti web con e-commerce: 100 GB di spazio web, 100 database MariaDB o MySQL, un’e‑mail professionale e un dominio incluso per un anno. Un set completo con prestazioni iniziali di livello 1 ideali per un e-commerce in crescita, con l’infrastruttura IONOS che ti metterà a disposizione risorse di sistema ottimizzate, manutenzione del server, aggiornamenti e sicurezza completamente gestiti.

I tuoi contenuti saranno ospitati in data center che rispettano direttive severe sulla privacy con backup automatici che consentono di ripristinare lo stato del sito fino agli ultimi sei giorni. A completare il servizio, infine, c’è un supporto personalizzato con IONOS che ti mette a disposizione un consulente dedicato pronto ad assisterti senza costi aggiuntivi.

