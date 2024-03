Hosting Reseller Multidominio: con Serverplan costa la metà

Sei un webmaster o un’agenzia alla ricerca di una soluzione Hosting Reseller Multidominio che non prosciughi il tuo budget? Serverplan ti viene incontro con una promozione che taglia i prezzi a metà.

Sai benissimo che nel mondo dell’hosting, la flessibilità e la scalabilità sono tutto. Avere la possibilità di gestire più domini sotto un unico piano di hosting non solo semplifica la vita, ma apre anche nuove opportunità di business. Quindi, fai in modo da non farti sfuggire l’offerta della quale ti parleremo di seguito.

Hosting Reseller Multidominio: espandi il tuo business con Serverplan

Serverplan è il miglior servizio per qualità/prezzo. La promozione attuale ti permette di accedere a piani reseller sia per Linux che per Windows a prezzi incredibili:

Reseller Basic: parte da soli €13.50 + IVA al mese ;

parte da soli ; Reseller Plus: costa €21.50 + IVA ;

costa ; Reseller Pro: è a €29.00 + IVA.

Vogliamo puntualizzare che questa offerta è valida solo fino al 28/03/2024 per le nuove attivazioni, quindi non aspettare più del dovuto.

Ma cosa rende Serverplan così speciale? Innanzitutto, la velocità. Con gli SSD NVMe, il tuo sito volerà, garantendoti performance al top. E la sicurezza? Il provider ha pensato anche a quella, con sistemi di backup su storage esterni che ti permettono di dormire sonni tranquilli.

La gestione dei tuoi siti diventa di una semplicità assurda grazie a Cpanel e WHM, già preinstallati per facilitarti in ogni passaggio. E se hai bisogno di trasferire i tuoi siti, la migrazione è gratuita.

Inoltre, sei libero di scegliere la versione di PHP che meglio si adatta alle tue esigenze e di installare certificati SSL gratuiti per garantire la sicurezza dei tuoi siti.

E se ancora hai dubbi, Serverplan offre una garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto. È il momento di fare il grande passo e scegliere un Hosting Reseller Multidominio che ti dia di più, spendendo la metà. Con Serverplan, il tuo business è in buone mani.