Hosting web da 2,99 €/mese e dominio gratis, ecco la promo di Hostinger

I servizi di hosting web di Hostinger sono in sconto con un risparmio fino al 79% e prezzi da 2,99 euro al mese, ecco i dettagli.
Davide Raia
Pubblicato il 14 set 2026
Hosting web da 2,99 €/mese e dominio gratis, ecco la promo di Hostinger
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Hostinger ha lanciato una nuova promo flash dedicata ai suoi piani di hosting web, ora disponibili con uno sconto fino al 79%, andando a scegliere l’offerta da 48 mesi di utilizzo del servizio, con 30 giorni di garanzia di rimborso e con un dominio gratis per 1 anno.

Grazie a questa promo, è possibile accedere a Hostinger con un prezzo a partire da 2,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Hostinger e poi scegliere il piano desiderato, in base alle proprie necessità.

Accedi qui all’offerta di Hostinger

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Hosting web con Hostinger, ecco l’offerta

Hostinger mette a disposizione dei nuovi utenti la possibilità di accedere a diversi piani come:

  • Premium da 2,99 euro al mese per 48 mesi (poi 9,99 euro al mese)
  • Illimitato da 3,99 euro al mese per 48 mesi (poi 16,99 euro al mese)
  • Cloud Startup da 7,99 euro al mese per 48 mesi (poi 23,99 euro al mese)

Il servizio propone vantaggi crescenti ma è sempre disponibile un dominio gratis per un anno che rappresenta un ulteriore bonus a disposizione degli utenti.

Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di hosting per un numero illimitato di siti web (con i piani Illimitato e Cloud Startup) e fino a 100 GB di spazio di archiviazione NVMe.

Ci sono anche i backup giornalieri o settimanali o anche la possibilità di sfruttare i backup on demand. Tra i vantaggi c’è l’utilizzo di AI Builder, il tool per usare l’intelligenza artificiale per personalizzare il proprio sito web.

È possibile sfruttare l’hosting con WordPress e accedere a strumenti per la gestione di un e-commerce. Non mancano tante funzionalità di sicurezza e l’assistenza 24/7.

Per accedere subito all’offerta e scegliere il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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