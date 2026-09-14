Hosting web da 2,99 €/mese e dominio gratis, ecco la promo di Hostinger

Hostinger ha lanciato una nuova promo flash dedicata ai suoi piani di hosting web, ora disponibili con uno sconto fino al 79%, andando a scegliere l’offerta da 48 mesi di utilizzo del servizio, con 30 giorni di garanzia di rimborso e con un dominio gratis per 1 anno.
Grazie a questa promo, è possibile accedere a Hostinger con un prezzo a partire da 2,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Hostinger e poi scegliere il piano desiderato, in base alle proprie necessità.
Hosting web con Hostinger, ecco l’offerta
Hostinger mette a disposizione dei nuovi utenti la possibilità di accedere a diversi piani come:
- Premium da 2,99 euro al mese per 48 mesi (poi 9,99 euro al mese)
- Illimitato da 3,99 euro al mese per 48 mesi (poi 16,99 euro al mese)
- Cloud Startup da 7,99 euro al mese per 48 mesi (poi 23,99 euro al mese)
Il servizio propone vantaggi crescenti ma è sempre disponibile un dominio gratis per un anno che rappresenta un ulteriore bonus a disposizione degli utenti.
Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di hosting per un numero illimitato di siti web (con i piani Illimitato e Cloud Startup) e fino a 100 GB di spazio di archiviazione NVMe.
Ci sono anche i backup giornalieri o settimanali o anche la possibilità di sfruttare i backup on demand. Tra i vantaggi c’è l’utilizzo di AI Builder, il tool per usare l’intelligenza artificiale per personalizzare il proprio sito web.
È possibile sfruttare l’hosting con WordPress e accedere a strumenti per la gestione di un e-commerce. Non mancano tante funzionalità di sicurezza e l’assistenza 24/7.
Per accedere subito all’offerta e scegliere il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo.