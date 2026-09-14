Hosting web da 2,99 €/mese e dominio gratis, ecco la promo di Hostinger

Hostinger ha lanciato una nuova promo flash dedicata ai suoi piani di hosting web, ora disponibili con uno sconto fino al 79%, andando a scegliere l’offerta da 48 mesi di utilizzo del servizio, con 30 giorni di garanzia di rimborso e con un dominio gratis per 1 anno.

Grazie a questa promo, è possibile accedere a Hostinger con un prezzo a partire da 2,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Hostinger e poi scegliere il piano desiderato, in base alle proprie necessità.

Hosting web con Hostinger, ecco l’offerta

Hostinger mette a disposizione dei nuovi utenti la possibilità di accedere a diversi piani come:

Premium da 2,99 euro al mese per 48 mesi (poi 9,99 euro al mese)

da 2,99 euro al mese per 48 mesi (poi 9,99 euro al mese) Illimitato da 3,99 euro al mese per 48 mesi (poi 16,99 euro al mese)

da 3,99 euro al mese per 48 mesi (poi 16,99 euro al mese) Cloud Startup da 7,99 euro al mese per 48 mesi (poi 23,99 euro al mese)

Il servizio propone vantaggi crescenti ma è sempre disponibile un dominio gratis per un anno che rappresenta un ulteriore bonus a disposizione degli utenti.

Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di hosting per un numero illimitato di siti web (con i piani Illimitato e Cloud Startup) e fino a 100 GB di spazio di archiviazione NVMe.

Ci sono anche i backup giornalieri o settimanali o anche la possibilità di sfruttare i backup on demand. Tra i vantaggi c’è l’utilizzo di AI Builder, il tool per usare l’intelligenza artificiale per personalizzare il proprio sito web.

È possibile sfruttare l’hosting con WordPress e accedere a strumenti per la gestione di un e-commerce. Non mancano tante funzionalità di sicurezza e l’assistenza 24/7.

Per accedere subito all’offerta e scegliere il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo.