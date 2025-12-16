Hosting WordPress con IOS: sito pronto in pochi secondi con l'IA e il primo anno è GRATIS

Con l'hosting WordPress di IONOS puoi creare il tuo sito web in pochi passaggi e gestire tutto gratis per un anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 dic 2025
Hosting WordPress con IOS: sito pronto in pochi secondi con l'IA e il primo anno è GRATIS

Con l’hosting WordPress di IONOS puoi avere la soluzione che cercavi per dare concretezza al tuo progetto web. Grazie a questa piattaforma la creazione e la gestione del tuo sito professionale basato su WordPress sarà semplice, veloce e sicura con un pacchetto completo che ti libererà dalle incombenze più fastidiose e che soprattutto, per il primo anno, sarà completamente gratuito.

Scopri l’offerta IONOS

 

website builder AI IONOS

Questa offerta speciale ti permette di avere quindi 1 anno gratis di WordPress con tutti gli strumenti garantiti da IONOS, come l’integrazione dell’intelligenza artificiale che ti aiuterà a generare testi, immagini e pagine intere in maniera automatica, con strumenti che ti guideranno passo dopo passo.

Avrai a tua disposizione una dashboard con assistente AI per semplificare la gestione quotidiana in modo che anche le attività più complesse risultino intuitive. Le prestazioni saranno garantite da SSD, caching e una piattaforma ottimizzata, che assicurano velocità fino a 3 volte superiore rispetto agli standard tradizionali. La sicurezza invece include scansioni giornaliere contro malware e vulnerabilità, protezione DDoS e una disponibilità del 99,99% per avere un sito senza interruzioni con la massima tranquillità.

Per il resto, ecco cosa include il pacchetto:

  • Dominio e certificato SSL per garantire credibilità e protezione
  • 50 GB di memoria SSD per archiviare contenuti e media con rapidità
  • 5 indirizzi e‑mail per gestire comunicazioni aziendali o personali
  • Aggiornamenti automatici di WordPress e backup giornalieri, con 12 mesi gratuiti di Jetpack VaultPress, per una protezione avanzata dei dati
Scopri l’offerta IONOS

La scelta perfetta per avere un sito veloce, sicuro e professionale con strumenti intelligenti che semplificano creazione e gestione. Tutto gratis per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

