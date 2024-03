Hostinger: costruisci il tuo sito con sconti fino al 75% e 3 mesi gratis

In un mercato digitale in costante evoluzione, avere un sito web efficace è più importante che mai. Hostinger, uno dei fornitori di hosting web più affidabili e convenienti, rende ora la creazione del tuo sito web ancora più accessibile con sconti eccezionali sui suoi pacchetti biennali. Con sconti che arrivano fino al 75% e 3 mesi gratis, è il momento ideale per portare online la tua idea, il tuo business o il tuo blog personale.

I dettagli dell’offerta: Premium prevede il pagamento di 2,99 Euro al mese, il pacchetto Business costa 3,99 euro al mese e il pacchetto Cloud Startup 9,99 Euro al mese. Tutti e tre i piani biennali prevedono anche 3 mesi gratis.

I vantaggi

L’offerta in evidenza include sconti significativi su tre dei pacchetti biennali Hostinger. Il pacchetto Premium, perfetto per i blog personali e i siti web di piccole imprese, è ora disponibile con uno sconto straordinario del 75%. Questo pacchetto offre ampio spazio di archiviazione, bande illimitate e la possibilità di ospitare fino a 100 siti web, rendendolo una scelta eccellente per coloro che cercano flessibilità e scalabilità.

Per le aziende che necessitano di funzionalità più avanzate, il pacchetto Business offre uno sconto del 73%. Questa opzione è ideale per le piccole e medie imprese, offrendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni e sicurezza, come la certificazione SSL gratuita e il backup giornaliero dei dati, assicurando che le informazioni del tuo sito web siano sempre protette e aggiornate.

Infine, il pacchetto Cloud Startup, pensato per progetti più ambiziosi che richiedono risorse dedicate e una scalabilità maggiore, è disponibile con uno sconto del 50%. Questa soluzione cloud garantisce prestazioni elevate e stabilità per i siti web con traffico intenso, offrendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per crescere senza interruzioni.

Hostinger non si limita a offrire sconti incredibili; si impegna anche a fornire un servizio clienti di alta qualità. Con supporto 24/7 e una vasta gamma di guide e tutorial, anche i principianti possono facilmente navigare nella creazione e gestione del loro sito web. Inoltre, l’interfaccia utente intuitiva e il costruttore di siti web drag-and-drop rendono la progettazione del tuo sito un processo semplice e piacevole.