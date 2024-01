Hostinger: la soluzione veloce per avere il tuo sito WordPress online

Vorresti creare un tuo sito web personale ma ti mancano le conoscenze informatiche avanzate in Web Design? Niente paura: ci pensa Hostinger!

Grazie all’Intelligenza Artificiale integrata in WordPress, la procedura per farlo diventa accessibile anche per te. Vuoi scoprire come? Continua a leggere!

Con Hostinger, WordPress ottimizzato dall’Intelligenza Artificiale

Che tu lo sappia o meno, ci teniamo a dire che WordPress è conosciuto e molto utilizzato per la sua flessibilità. Il problema è che spesso bisogna comprenderlo bene.

Per rendere più “masticabile” WordPress, Hostinger ha integrando l’IA, che funge da guida per gli utenti che devono configurarlo all’inizio.

Cosa fa l’Intelligenza Artificiale? Offre suggerimenti personalizzati per rendere migliore sia il design che le funzionalità del sito. Devi soltanto scegliere un tema, dare istruzioni all’IA e otterrai subito un modello personalizzato.

Se vuoi pubblicare direttamente e velocemente online il tuo sito Web, Hostinger ti offre un site builder che si basa sul trascinamento. In questo modo, creerai un sito web accattivante, senza dover per forza imparare a usare WordPress.

Puoi disporre di molti template predefiniti, e li puoi anche personalizzare senza usare alcun codice di programmazione.

Adesso è arrivato il momento di parlare di costi d’abbonamento. Grazie alla promo attuale, che prevede sconti fino al 79%, puoi scegliere tra:

piano Premium , perfetto per siti web personali, che costa 2,49 euro al mese (sconto 79%);

, perfetto per siti web personali, che costa (sconto 79%); piano Business , che offre maggiore potenza e funzioni avanzate, al costo di 3,69 euro al mese (sconto 75%);

, che offre maggiore potenza e funzioni avanzate, al costo di (sconto 75%); piano Cloud Startup, con prestazioni ottimizzate e risorse potenti, che costa soltanto 9,99 euro al mese (sconto 50%).

In più, oltre agli sconti, su tutti e tre i piani sono compresi 3 mesi di servizio aggiuntivi GRATUITI. Non perdere tempo: crea il tuo sito Web con Hostinger abbonandoti a uno dei piani sopra elencati. La promo sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.