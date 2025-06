HP Dimension con Google Beam ufficiale: videochiamate 3D senza occhialini, ma a caro prezzo

Helen Sheirbon, vicepresidente senior di HP, ha presentato durante l’InfoComm 2025 il primo e unico dispositivo hardware per Google Beam al momento disponibile sul mercato, sottolineando come questa tecnologia consenta interazioni virtuali così realistiche da far sembrare i partecipanti nella stessa stanza. Si tratta di HP Dimension, è destinato alle aziende a ha un prezzo davvero alto.

HP Dimension con Google Beam

Il sistema combina le competenze tecnologiche di HP e Google per introdurre videochiamate 3D di qualità sorprendente. Grazie a sei telecamere e a un display a campo luminoso da 65 pollici, il dispositivo è in grado di riprodurre fedelmente dimensioni, profondità e contatto visivo tra i partecipanti, eliminando la necessità di dispositivi indossabili. Questo rappresenta un enorme passo avanti per il settore delle videoconferenze.

HP Dimension con Google Beam non si limita a migliorare l’immagine: integra funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale, l’audio spaziale e l’illuminazione adattiva per offrire un’esperienza immersiva senza precedenti.

La compatibilità del sistema con piattaforme di videoconferenza come Zoom Rooms, Google Meet, Teams e Webex lo rende particolarmente versatile. Inoltre, oltre alle videochiamate tridimensionali one-to-one, il dispositivo supporta riunioni di gruppo in 2D, garantendo piena interoperabilità con i servizi cloud esistenti.

Una risposta al lavoro remoto

In un’epoca in cui il lavoro remoto è sempre più diffuso, questa tecnologia rappresenta una soluzione concreta per soddisfare le esigenze di connessione tra colleghi distanti. Secondo i dati forniti da HP, il 73% dei lavoratori della conoscenza desidera sentirsi più connesso con il proprio team nonostante la distanza fisica.

HP Dimension con Google Beam crea un ponte tra mondo virtuale e reale, particolarmente utile per le organizzazioni con team distribuiti geograficamente.

Costi e disponibilità

Il sistema è rivolto principalmente a grandi aziende e organizzazioni disposte a investire in tecnologie di comunicazione avanzate. Con un prezzo di partenza di 24.999 dollari, la commercializzazione è prevista per la fine del 2025, inizialmente per una clientela selezionata.