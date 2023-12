HP Smart invade i PC Windows 10 e 11. Stampanti rinominate senza motivo

Un sempre maggior numero di segnalazioni si accumulano nell’ultimo periodo. A partire da fine novembre, un comportamento anomalo di Windows Update sta provocando l’installazione automatica dell’applicazione HP Smart, anche sui sistemi che non dispongono di una stampante HP o sui quali non è proprio configurato alcun dispositivo di stampa. HP Smart è un’applicazione che consente agli utenti di gestire le stampanti HP e svolgere diverse operazioni di stampa e scansione.

In un primo tempo, qualcuno ipotizzava che l’installazione automatica dell’app HP Smart fosse il risultato di qualche tipo di accordo commerciale tra Microsoft e HP. Per impostazione predefinita, infatti, a seconda del Paese in cui risiede l’utente, sia gli utenti di Windows 10 che quelli di Windows 11 ricevono periodicamente dei programmi presentati come “potenzialmente utili”. Appaiono nel menu Start del sistema operativo e possono essere rimossi dalla finestra App installate in Windows 11 o App e funzionalità di Windows 10.

L'”invasione” HP Smart e la ridenominazione delle stampanti configurate sul sistema

La comparsa dell’applicazione HP Smart sui sistemi che non utilizzano stampanti del noto produttore, è invece un’anomalia. Sulla stessa stanno indagando sia i tecnici di Microsoft che quelli di HP, anche se al momento non esiste ancora una presa di posizione ufficiale.

Tanti utenti lamentano, a corollario di questo primo problema, un secondo fastidioso imprevisto. Oltre all’installazione “non giustificata” dell’applicazione HP Smart, Windows Update rinomina le stampanti configurate sul sistema, comprese quelle di altri produttori.

Digitando Stampanti nella casella di ricerca di Windows 10 e 11 quindi selezionando Stampanti e scanner, tutte le stampanti riportano incredibilmente l’etichetta HP LaserJet M101-M106. Anche le icone originali dei vari dispositivi di stampa non risultano più quelle corrette, sostituite dall’icona della stampante HP citata.

La buona notizia è che, fortunatamente, il bug in questione riguarda soltanto i metadati di ciascuna stampante. Ciò significa che, a dispetto del nome visualizzato, ogni utente può comunque continuare a inviare lavori di stampa. Il problema, invece, non interessa le stampanti HP, che continuano ad utilizzare i metadati corretti.

Chi ha configurato l’installazione degli aggiornamenti in Windows 10 e 11 in modalità manuale è verosimilmente esente dalla problematica descritta. Ad ogni modo, una correzione ufficiale dovrebbe essere distribuita a stretto giro, sempre attraverso Windows Update, sia su Windows 10 che su Windows 11 (anche le installazioni di Windows Server 2022 sono risultate interessate).