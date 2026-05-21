HP entra in LVFS e rafforza gli aggiornamenti firmware su Linux

Gli aggiornamenti firmware su Linux hanno sempre rappresentato uno dei punti più delicati nella gestione dell’hardware professionale. Per anni produttori OEM e vendor di componenti hanno distribuito utilità separate, spesso limitate a Windows, con procedure tutt’altro che standardizzate. Per quanto riguarda “il pinguino”, la situazione ha iniziato a cambiare attorno al 2015 con la nascita del progetto fwupd e del servizio LVFS – Linux Vendor Firmware Service – creati da Richard Hughes, sviluppatore Red Hat già noto per progetti come PackageKit e GNOME Software.

Da allora il modello di aggiornamento firmware nel mondo Linux ha fatto un salto enorme: oggi milioni di sistemi ricevono update BIOS, patch per controller Thunderbolt, firmware NVMe, dock USB-C, periferiche HID e microcode direttamente dal sistema operativo, spesso tramite GNOME Software oppure con il comando fwupdmgr da terminale. Secondo i dati diffusi dagli sviluppatori del progetto, LVFS ha ormai superato i 145 milioni di aggiornamenti distribuiti a dispositivi Linux supportati da oltre 100 produttori differenti.

In questo scenario assume un peso particolare l’annuncio della sponsorizzazione premium di HP al progetto LVFS/fwupd: la notizia arriva pochi giorni dopo l’ingresso di Dell e Lenovo come sponsor principali con contributi superiori ai 100 mila dollari annui.

Perché HP ha deciso di finanziare LVFS

HP supportava già parzialmente LVFS su diverse macchine professionali, inclusi notebook come ZBook Ultra G1a, workstation Z6 G5 A e alcune docking station USB. La sponsorizzazione però cambia prospettiva: non si tratta più soltanto di rendere disponibili alcuni pacchetti firmware, ma di contribuire direttamente alla sostenibilità dell’infrastruttura che, come lamentato da Hughes, ha iniziato a incontrare problemi legali proprio alla popolarità del progetto.

Mantenere una piattaforma come LVFS richiede molto più del semplice hosting dei file CAB contenenti il firmware: il sistema gestisce firme crittografiche, metadati XML, sistemi di validazione automatica, CDN, telemetria anonima sul successo degli aggiornamenti e procedure di rollback in caso di problemi. Il progetto era nato quasi come un’infrastruttura artigianale a basso costo, con spese operative ridotte a poche decine di dollari mensili. Oggi la situazione è radicalmente diversa.

Le richieste provenienti da vendor enterprise e organizzazioni governative hanno imposto standard più elevati: distribuzione su più datacenter, auditing, compliance, automazione CI/CD e maggiore capacità di risposta in caso di compromissioni firmware. Non è un caso che la stessa Linux Foundation abbia iniziato a supportare attivamente il progetto già da alcuni anni.

Come funziona davvero fwupd

fwupd è un daemon open source che opera come intermediario tra sistema operativo e hardware aggiornabile. Supporta decine di protocolli differenti attraverso plugin dedicati: UEFI Capsule Updates, DFU USB, NVMe firmware update, Thunderbolt NVM flashing, Synaptics MST, Logitech HID++, TPM firmware e molti altri.

Lato utente il funzionamento appare relativamente semplice: una distribuzione Linux scarica i metadati dal server LVFS; il daemon verifica compatibilità hardware, firme GPG e checksum SHA256, quindi propone l’installazione dell’update tramite interfaccia grafica o terminale. Dietro le quinte però avvengono molteplici controlli.

Ogni firmware caricato dai produttori attraversa una serie di test automatici: alcuni sembrano quasi banali ma si sono rivelati utilissimi. Hughes ha raccontato che il sistema cerca persino stringhe come “do not trust” o “do not ship” all’interno dei binari; un controllo di questo tipo contribuì in passato a individuare materiale di test lasciato accidentalmente in firmware Intel associati a una CVE critica.

Il progetto effettua inoltre analisi statiche sui file PE, verifica downgrade accidentali del microcodice, controlli sulle firme UEFI Secure Boot e scansioni tramite piattaforme di binary analysis esterne.

LVFS non si limita quindi a ospitare firmware: cerca di ridurre il rischio che un vendor distribuisca un aggiornamento difettoso o vulnerabile.

La questione sicurezza firmware non riguarda solo il BIOS

Molti amministratori continuano ad associare il firmware esclusivamente al BIOS o all’UEFI della scheda madre: in realtà il numero di componenti aggiornabili è cresciuto enormemente. SSD NVMe, controller USB4, touchpad, webcam, monitor docking, GPU esterne e persino alcune batterie intelligenti includono firmware aggiornabile.

Il problema è che questi componenti operano spesso a un livello molto basso dello stack hardware: una vulnerabilità nel firmware può sopravvivere alla reinstallazione del sistema operativo, aggirare strumenti EDR oppure compromettere catene di trust come Secure Boot e TPM.

Per questa ragione alcune imprese di elevato profilo iniziano a inserire il supporto LVFS nei requisiti d’acquisto hardware. Il ragionamento è semplice: se un produttore non offre un canale affidabile di aggiornamento firmware su Linux, la manutenzione nel lungo periodo diventa molto più costosa.

Nonostante i progressi, però, la situazione non è ancora uniforme: molti dispositivi consumer economici restano esclusi dal supporto ufficiale LVFS. Alcuni produttori continuano a distribuire firmware soltanto tramite eseguibili Windows oppure immagini ISO avviabili.

Esistono poi limiti tecnici: alcuni vendor utilizzano protocolli proprietari scarsamente documentati; altri impongono firme hardware specifiche o richiedono ambienti EFI personalizzati difficili da integrare nel framework open source.

La sponsorizzazione di HP potrebbe contribuire ad accelerare ulteriormente l’adozione: più fondi significano più sviluppo, più plugin supportati e soprattutto maggiore pressione sui produttori che ancora ignorano Linux come piattaforma primaria per la gestione del firmware.