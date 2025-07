Il 30 giugno 2025, Huawei ha presentato il suo nuovo modello linguistico, chiamato Pangu Pro MoE 72B, che rappresenta un significativo passo avanti nella sua strategia per l’Intelligenza Artificiale.

Con un’architettura basata su Mixture of Grouped Experts (MoGE), il modello introduce un design innovativo che ottimizza la distribuzione del carico computazionale, risolvendo le inefficienze dei sistemi tradizionali. Con 72 miliardi di parametri, il Pangu Pro MoE 72B garantisce prestazioni superiori rispetto a modelli sotto i 100 miliardi di parametri, raggiungendo una velocità di elaborazione di 1148 token al secondo.

Questa nuova soluzione di Huawei non solo eccelle nei benchmark, superando concorrenti come Qwen3-32B, GLM-Z1-32B, Gemma3-27B e Llama4-Scout, ma rappresenta anche una risposta strategica alle restrizioni statunitensi sui semiconduttori avanzati. Nonostante le sfide geopolitiche, l’azienda cinese ha dimostrato la sua capacità di innovare e di mantenere un ruolo di primo piano nel settore tecnologico globale.

Pangu Pro MoE 72B di Huawei è in grado di superare in capacità buona parte della concorrenza

Un elemento cruciale del successo del Pangu Pro MoE 72B è l’ecosistema Ascend, una piattaforma hardware-software sviluppata da Huawei come alternativa ai chip NVIDIA. In particolare, il processore Ascend 910C si pone come diretto concorrente del NVIDIA H100, sottolineando l’autonomia tecnologica raggiunta dall’azienda.

Huawei ha anche scelto di abbracciare un approccio open source, rendendo disponibili molte delle tecnologie utilizzate attraverso la piattaforma Ascend Tribe su GitCode. Questa strategia non solo favorisce la collaborazione all’interno della comunità degli sviluppatori, ma consolida anche l’indipendenza dell’ecosistema AI cinese, contribuendo a rafforzare l’innovazione tecnologica del paese.

In un panorama dominato da giganti come OpenAI, Google e Anthropic, il Pangu Pro MoE 72B rappresenta un segnale chiaro che l’innovazione può prosperare anche in condizioni difficili. La combinazione di un design architettonico all’avanguardia, una piattaforma hardware-software autonoma e un impegno per l’open source posiziona Huawei come un attore chiave nel futuro dell’AI.