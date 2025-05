Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale, ha annunciato una nuova rivoluzione tecnologica: l’introduzione di una API ricerca web avanzata per i suoi modelli Claude.

Questa innovazione promette di ottenere risposte basate su dati aggiornati con conseguente vantaggio in termini di output. Questo rappresenta un passo avanti significativo, poiché consente alle applicazioni potenziate da Claude di fornire risposte più pertinenti e aggiornate.

Quando la funzionalità è attiva, Claude valuta automaticamente se una richiesta richiede dati aggiornati, formula query di ricerca adeguate, analizza i risultati e restituisce risposte dettagliate, complete di citazioni.

API di ricerca web: un salto di qualità per Claude

La nuova API è disponibile per i modelli Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.5 Sonnet e Claude 3.5 Haiku, con un costo che parte da 10 dollari per 1.000 ricerche. Gli sviluppatori possono personalizzare parametri e domini di ricerca, mantenendo così il controllo totale sull’esperienza utente. Un aspetto interessante è la capacità di effettuare ricerche iterative: Claude può affinare in modo progressivo le query in base ai risultati ottenuti, migliorando ulteriormente la precisione delle risposte.

Al contempo Anthropic ha esteso la funzionalità di ricerca web anche a Claude Code, la sua soluzione specifica per la programmazione. Sebbene sia ancora in fase beta, questa integrazione consente agli sviluppatori di accedere a documentazioni tecniche aggiornate e risorse specialistiche durante i loro progetti. Questo strumento è progettato per semplificare il processo di sviluppo software, fornendo informazioni in tempo reale e riducendo i tempi di ricerca manuale.

Questa espansione delle capacità di Claude si inserisce in un contesto di mercato competitivo, in cui le aziende di intelligenza artificiale cercano costantemente di differenziarsi. Con l’integrazione di dati in tempo reale, Anthropic rafforza la propria posizione come leader nel settore, rispondendo alle crescenti esigenze degli sviluppatori di soluzioni sempre più sofisticate e aggiornate.