Principalmente per una questione di spessore ridotto, su tanti notebook lanciati sul mercato negli ultimi anni mancano quelle porte che in realtà ogni giorno vengono utilizzate da tantissimi utenti. Parliamo ovviamente delle porte USB-A, utili per collegare accessori di vario genere e soprattutto le pendrive. Il MacBook Air M3, ad esempio, ne è privo, ma la lista è ben più lunga. In questo caso l’unica cosa da fare è acquistare un Hub USB-C, come quello Elexlinco oggi in promo su Amazon.

Il prezzo di listino è già contenuto di suo, ma applicando manualmente il coupon si ottiene uno sconto del 15% che non guasta di certo. Calcolatrice alla mano, il costo finale del gadget è di 11,89€, spedizione compresa.

Poco più di 10€ per espandere il numero di porte del tuo notebook: questo hub USB-C ti tornerà davvero utile

Quello di Elexlinco è un gadget di dimensioni compatte e con un design che ben si sposa con quello dei notebook (compresi i MacBook di Apple). Come già anticipato, il suo scopo è quello di aggiungere porte di tipo USB-A sfruttando una sola porta USB-C del computer desktop o portatile dell’utente.

È un 4-in-1 molto semplice e dotato unicamente di quattro porte USB-A di tipo 3.0, che assicurano dunque una buona velocità nelle operazioni sia di lettura che di trasferimento dei file.

Oltre ad espandere la connettività, l’Hub USB-C oggi al centro dell’offerta Amazon può essere utilizzato anche per ricaricare alcuni dispositivi, compresi smartphone e tablet. E poi la compatibilità è universale, non c’è quindi alcun limite di utilizzo, ad esempio, in base al marchio del computer. MacBook, Samsung Galaxy Book, Chromebook e così via: funziona sempre e comunque.

A proposito di funzionamento, questo è un gadget di tipo plug-and-play. Significa che basta inserirlo nella porta USB-C e il gioco è fatto: non sono necessarie installazioni particolari e non è richiesto il download di driver. Quei tempi sono ormai passati (per fortuna!).

