Humane AI Pin in azione in un video: per alcuni è un vero disastro

Il dispositivo più chiacchierato delle ultime settimane è senza dubbio l’AI Pin di Humane, che secondo alcuni potrebbe rivoluzionare il mondo tech proprio come fece il primo iPhone. Nonostante la presentazione ufficiale, è ancora presto per lanciare ipotesi sul suo successo (o insuccesso), eppure qualcuno ha già emesso un giudizio.

Human AI Pin in azione in un breve video: arrivano le bocciature di molti utenti

Molto cliccato in questi giorni è il video condiviso da Bethany Buongiorno (ma rilanciato su X da @realanders404, ndr), CEO e cofondatrice proprio di Humane, dove si vede l’AI Pin in azione. Come già ampiamente anticipato, il display è di tipo Laser Link e viene proiettato sul palmo della mano dell’utente. Da qui, attraverso una serie di gesture, è possibile navigare tra le varie sezioni dell’interfaccia e compiere svariate operazioni, come rispondere ad un messaggio.

The @Humane AI Pin in action. The video is showing @bella_bongiorno using the ‘Laser Ink Display’ which is designed to track exclusively to your palm. pic.twitter.com/eQbcr0Jmy6 — Anders Madsen (@realanders404) November 21, 2023

La breve clip mostra alcune gesture, come l’inclinazione della mano per spostarsi da una sezione all’altra o la chiusura della mano per tornare alla schermata principale. Per quanto riguarda l’esempio pratico esibito, ovvero la funzione di messaggistica, il sistema permette di consultare i messaggi ricevuti, di avviare una composizione vocale e di accedere a modelli preimpostati.

Tutto funziona a dovere, certo, ma un particolare non è sfuggito a gran parte delle persone che hanno guardato il video: il tempo impiegato. Considerando solo la funzione di messaggistica, l’intera operazione ha richiesto a Bethany Buongiorno circa 15 secondi. Tanti, troppi, secondo alcuni: con uno smartphone o un smartwatch, i secondi sono dimezzati o quasi. Ma le critiche sono rivolte anche ad altri aspetti, come la grandezza del font e la leggibilità.

“È davvero terribile, onestamente“, “non è per nulla intuitivo“, “non riesco a capirne il senso“, “la UI è davvero disastrosa – questo sarebbe il futuro?” e così via. I commenti negativi al momento vanno per la maggiore, ma non bisogna essere categorici fin da subito. Una volta giunto sul mercato (2024), e una volta effettuati i dovuti test reali, sarà possibile emettere un giudizio.

Humane AI Pin ha un prezzo di partenza di 699 dollari e sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti (preordini attivi dal 16 novembre). Nonostante il costo non particolarmente contenuto, per l’utilizzo del dispositivo sarà necessario anche un abbonamento mensile da 24 dollari al mese.