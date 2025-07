HyperOS 3: ecco la lista dei dispositivi Xiaomi, POCO e Redmi compatibili

Xiaomi si appresta a rendere disponibile per una lunga lista di modelli la sua interfaccia utente HyperOS 3, basato su Android 16. I modelli in questione sono decine e molti di loro non sono più recentissimi, a testimonianza dello sforzo fatto dalla casa cinese nel supportare per un periodo di tempo più lungo possibile i suoi smartphone e tablet.

Xiaomi HyperOS 3: i modelli compatibili

Ad essere compatibili con il nuovo sistema operativo Android 16 con interfaccia HyperOS 3 sono molti modelli, di tutti e tre i brand del gruppo cinese (Xiaomi, POCO e Redmi). Ecco l’elenco:

Xiaomi 15

Xiaomi 13

Redmi Note 14

Redmi K80 Series

POCO F5

POCO X6 5G

HyperOS 3: le novità

Al centro di HyperOS 3 troviamo un nuovo design che ricorda molto il Liquid Glass di Apple. Questa scelta stilistica si traduce in animazioni più fluide e naturali, un restyling completo delle icone e un’interfaccia utente semplificata.

Le fondamenta di HyperOS 3 sono costruite su Android 16, la piattaforma più recente del sistema operativo Google. Questa scelta consente di offrire un ambiente sicuro e ricco di funzionalità di ultima generazione. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare un ecosistema coeso, in cui smartphone, tablet e pieghevoli possano dialogare tra loro senza soluzione di continuità, facilitando la produttività e l’intrattenimento degli utenti.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’aggiornamento software promette miglioramenti tangibili. Gli utenti potranno sperimentare tempi di avvio delle applicazioni significativamente ridotti, una gestione della memoria più efficiente e un multitasking evoluto. Particolare attenzione è stata riservata agli appassionati di gaming, grazie all’introduzione della nuova versione di Game Turbo. Questa funzione è stata riprogettata per sfruttare al massimo l’hardware di ultima generazione, garantendo sessioni di gioco fluide, senza interruzioni e con una risposta ai comandi più reattiva.

Un elemento distintivo di HyperOS 3 è la centralità dell’intelligenza artificiale. Xiaomi ha integrato strumenti predittivi e soluzioni di personalizzazione che consentono al sistema di adattarsi alle abitudini e alle preferenze dell’utente. L’assistente virtuale, completamente riprogettato, è ora in grado di anticipare le necessità quotidiane, offrendo suggerimenti contestuali e automazioni che semplificano la gestione delle attività. Questa evoluzione segue il trend già tracciato da competitor come Samsung e Google, ma si distingue per la profondità dell’integrazione nell’ecosistema Xiaomi.