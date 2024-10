I creatori di Arc a lavoro su un nuovo browser basato sulla semplicità

The Browser Company, l’azienda già responsabile dello sviluppo di Arc, ha presentato un nuovo e interessante progetto. Stiamo parlando di un browser completamente nuovo che, a quanto pare, non avrà nulla a che vedere con il precedente prodotto della compagnia.

Josh Miller, CEO della compagnia, si è detto molto soddisfatto di Arc. Nonostante ciò, ha sottolineato come si tratti di un browser un po’ troppo complicato perché possa diventare di massa. In questo senso, The Browser Company ha voluto lavorare su una soluzione alternativa e alla portata di tutti.

Secondo quanto confermato dallo stesso Miller, non si tratta semplicemente di un’interfaccia diversa, ma di un software creato da zero, incentrato sull’Intelligenza Artificiale.

Sui dettagli specifici, al momento, il CEO è alquanto vago. Da quanto lasciato intuire, il browser potrebbe essere lanciato dall’inizio del prossimo anno e presenterà schede orizzontali. L’obiettivo della compagnia è di creare un prodotto in grado di proporre qualcosa di facile accesso per chiunque, lasciando da parte idee sull’organizzazione del lavoro e altri aspetti per utenti avanzati.

Un browser accessibile a tutti, che non avrà nulla a che vedere con Arc

Cosa sarà possibile fare con questo nuovo browser? Miller ha descritto un paio di casi in cui tale soluzione potrebbe risultare ottimale.

Per esempio, il CEO fa riferimento a potenziali dipendenti, insegnanti e venditori che devono effettuare il copia e incolla di lunghe serie di dati, siano essi numeri degli ordini, e-mail o quant’altro. Il tutto con l’IA che, di fondo, dovrebbe aiutare gli utenti ad automatizzare quanto più possibile tali operazioni.

Al di là di tutto l’entusiasmo per un nuovo progetto, Miller ha comunque voluto puntualizzare come ciò non significhi la fine di Arc. La compagnia continuerà ovviamente a lavorare sul suo progetto di maggior successo, continuando ad aggiornare il software e a ottimizzarlo nel corso dei prossimi mesi e anni.