I messaggi vocali di Google Chat finalmente disponibili per tutti

Google Chat, sebbene in netto ritardo rispetto ad altre piattaforme della concorrenza, sta finalmente ottenendo una funzione a lungo attesa dagli utenti.

Stiamo parlando dei messaggi vocali per gli account gratuiti, che sono accessibili tanto sia per la versione Android che per quella iOS dell’app. Non solo: la stessa funzionalità viene proposta anche per l’integrazione con Gmail. In questo caso, l’utente può accedere ai messaggi vocali attraverso l’icona a forma di microfono, situata in basso a destra nel display del telefono.

L’invio di questi messaggi è alquanto semplice e molto simile a quanto proposto da altre piattaforme: basta toccare l’icona del microfono e l’app inizia a registrare l’audio. L’utente si trova di fronte a un’interfaccia compatta, con un’area che mostra un’onda a rappresentare l’audio registrato. Con il tasto stop sulla destra è possibile interrompere la registrazione mentre, sulla sinistra, è disponibile un eloquente icona a forma di cestino per cancellare il registrato.

Messaggi vocali di Google Chat: ecco come funzionano

Prima di inviare i messaggi vocali è possibile ascoltare gli stessi, selezionando il pulsante play (che appare a registrazione terminata), con poi la possibilità di inviare il contenuto al destinatario. La registrazione e l’invio funziona in modo simile anche da Web browser, utilizzando Gmail, nonostante un’interfaccia leggermente diversa.

Questa implementazione potrebbe rivitalizzare un po’ Google Chat, che un’app in evidente difficoltà. Lanciata nell’ormai lontano 2017, in seguito alla chiusura di Hangouts e Allo, questa è rimasta sempre nell’ombra di altre piattaforme ben più affermate come Microsoft Teams e Zoom.

La stessa compagnia di Mountain View sembra non essere molto interessata al suo sviluppo. Google sembra concentrarsi su altri piani, portando molti a chiedersi se questo sia ormai da considerarsi come servizio superfluo. La novità riguardo ai messaggi vocali sembra però denotare una certa attenzione nei suoi confronti, per un progetto che risulta dunque ancora vivo. Di certo, è difficile che questa nuova implementazione così basilare possa attirare nuova utenza.