Nuove funzioni Zoom: ora è possibile creare avatar generato con l'IA

Nelle scorse ore, nel contesto dell’evento Zoomtopia, sono state presentate alcune interessanti novità che riguardano l’app per videoconferenze Zoom.

Come facile intuire, queste si concentrano sull’Intelligenza Artificiale e, una di esse, permette di sfruttare questa tecnologia addirittura per creare video con l’avatar dell’utente.

L’appuntamento del 9 ottobre ha permesso agli sviluppatori di presentare AI Companion 2.0, assistente personale basato sull’IA in grado di migliorare il flusso di lavoro degli utenti. Questo è accessibile attraverso il pannello laterale di Zoom Workplace, offrendo svariate funzioni.

Tra di esse vi sono suggerimenti per quanto riguarda la scrittura in chat, calendario ed e-mail, oltre alla possibilità di gestire i riepiloghi delle riunioni. Non solo: AI Companion 2.0 è in grado di riassumere i messaggi non letti nelle chat. Questa funzionalità è molto utile per mantenersi sempre aggiornati, anche se in caso di assenza prolungata.

Da quanto emerso in occasione della presentazione di AI Companion 2.0, l’utilizzo dell’assistente non dovrebbe prevedere costi aggiuntivi per gli account Zoom a pagamento. Nonostante ciò, lo strumento è, almeno al momento, disponibile solo in alcune aree circoscritte.

Avatar generato con l’IA e altre novità: Zoom presenta le nuove funzioni avanzate

Se quanto detto finora non bastasse, Zoom offre anche una versione avanzata dell’assistente altamente personalizzabile. Stiamo parlando di Custom AI Companion. Questo permette di interagire con i dati presenti su app di terze parti (come Atlassian e Glean) e svolgere altri compiti avanzati.

Altra implementazione interessante è Zoom Clip. Si tratta di una funzione di editing video integrata nell’app che permette di creare video utilizzando avatar generati attraverso l’IA. Fornendo uno script testuale, di fatto, un utente può far parlare il proprio avatar. I risultati di Zoom Clip sono più che apprezzabili, con movimenti sincronizzati rispetto allo script testuale.

Secondo quanto sostenuto durante un’intervista a Tech Crunch da Sumita Hasim, Chief Product Officer di Zoom, gli avatar sono progettati per permettere agli utenti di chattare con i colleghi in modo asincrono, favorendo rapidità e produttività. Per quanto riguarda l’eventuale rischio di deepfake, Hasim ha tenuto a rassicurare gli utenti. Lo stesso ha parlato di numerose misure di sicurezza, tra cui figurano filigrane e sistemi di autenticazione avanzata.

Custom AI Companion avrà un costo di 12 dollari per utente al mese e sarà disponibile agli utenti nel corso della prima metà del 2025.